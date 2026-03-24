Ministrul Mediului: În maxim trei săptămâni de la momentul în care se aprobă bugetul, este necesar să treacă şi bugetul AFM

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marţi că în maxim trei săptămâni de la momentul în care se aprobă bugetul, este necesar să treacă şi bugetul AFM, ea arătând că ministerul are mai multe scenarii şi a cerut suficient de mulţi bani ca să acopere şi proiecte precum Rabla, de exemplu, sau stocare de baterii, însă depinde foarte mult de care este suma pe care o va aproba Ministerul Finanţelor.

”Astăzi am avut o întâlnire cu Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru a pregăti mai multe scenarii pe care le vom propune Ministerului Finanţelor. Săptămâna următoare vom avea o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi sper să avem un acord. În maxim trei săptămâni de la momentul în care se aprobă bugetul, eu cred că este necesar să treacă şi bugetul AFM, ca să putem să începem plăţile. Este foarte important”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ea a precizat că au în momentul de faţă sute de proiecte care au fost mutate de pe PNRR pe AFM, care au nevoie de plăţi. ”Vorbim de şantiere deschise, de proiecte care au început să fie realizate, pentru că ele începuseră deja pe PNRR, când s-au mutat cu tot cu începerea lucrărilor, şi acolo, de şase luni de zile, operatorii nu au mai putut să fie plătiţi, deci lucrările au stagnat. Este foarte important să dăm drumul la aceste proiecte. Deci există şi sper că există şi există această înţelegere comună de prioritizare a bugetului AFM”, a explicat Buzoianu. Ministrul a menţionat că au făcut mai multe scenarii.

”Avem scenariile în care am cerut suficient de mulţi bani ca să acoperim şi proiecte precum Rabla, de exemplu, sau stocare de baterii, dar depinde foarte mult de care este suma pe care o va aproba Ministerul Finanţelor. Dacă aprobă o sumă care să poată să cuprindă şi aceste proiecte, noi le-am introdus. Acum să vedem care este, pentru că şi Ministerul Finanţelor depinde foarte mult în analiza pe deficit. Deci suma maximală pe care ne-o aprobă, în mod evident, se va duce şi pe zona de deficit ca un calcul, ca formula care să fie luată în considerare şi în analizele care vor ajunge, inevitabil, şi la Comisia Europeană. Deci trebuie neapărat să ţinem cont şi de un echilibru. Eu sunt convinsă că se va înţelege inclusiv nevoia pentru AFM de a lansa proiecte noi în anul acesta”, a menţionat Diana Buzoianu.

Întrebat dacă există garanţia că Rabla e un program care se întâmplă anul acesta, Buzoianu a răspuns că în momentul de faţă nu există această garanţie.

”În momentul de faţă există scenarii pe care noi le-am transmis şi pe care le susţinem, în care am introdus şi astfel de programe. Garanţie vom avea în momentul în care va trece bugetul şi vom vedea că suma aprobată de Ministerul Finanţelor include şi scenariile pe care le-am pus noi pe masă pentru aceste proiecte. Eu sper că acest lucru se întâmple în maxim 2-3 săptămâni de acum încolo”, a spus ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a mai afirmat că, pentru panourile fotovoltaice, au avut Repower You, care s-a întâmplat anul trecut. ”Am avut proiecte de miliarde. Avem nevoie în momentul de faţă de sisteme de stocare, pentru că reţeaua naţională nu mai face faţă la cât s-a investit pe zona de panouri fotovoltaice, şi este foarte important. Toată această muncă care a fost depusă de prosumatori, inclusiv ajutată de AFM prin fondurile care au fost alocate, trebuie să fie dusă mai departe. Următorul pas este inclusiv să ajutăm pe zona de stocare”, a completat Diana Buzoianu.