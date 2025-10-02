Bulgaria: Benzinăriile Gazprom vor fi cumpărate de Uni Energi

Comisia pentru protecția concurenței Bulgaria (CPC) a aprobat o concentrare din sectorul de vânzare cu amănuntul a combustibililor, permițând Uni Energi, care deține rețeaua de benzinării Avia, să achiziționeze integral, Nis Petrol EOOD, a anunțat agenția de presă BGNES, citată de Novinite.

În Bulgaria, NIS operează 23 de benzinării sub marca Gazprom, deținând 2,6% din totalul pieței de carburanți și 1,9% din piața de retail, în primul semestru din 2025. Gazprom a anunțat luna trecută că a renunțat la întreaga participație de 11,3% minus o acțiune pe care o deținea la compania energetică sârbească Naftna Industrija Srbije (NIS), în contextul sancțiunilor americane vizând sectorul energetic rusesc.

În urma unei investigații, CPC a ajuns la concluzia că tranzacția nu va afecta semnificativ concurența pe segmentul vânzării cu amănuntul a combustibililor, unde există o suprapunere orizontală între activitățile companiilor

Cota de piață combinată a Uni Energy și Nis Petrol este minimă și rămâne sub nivelul care ar putea provoca temeri privind concurența. Numeroși competitori operează atât la nivel național, cât și regional, ceea ce asigură presiuni concurențiale exercitate asupra noii entități.

În prezent, Avia gestionează 11 benzinării în Bulgaria. Conform Registrului Comerțului, în 2023 veniturile Uni Energy s-au situat la 15,7 milioane de leva, iar profitul net la 302.000 leva.

După finalizarea tranzacției, benzinăriile Gazprom vor fi relansate sub o nouă marcă: Avia.