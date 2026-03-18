Bulgaria: Sectorul turismului va rezista crizei provocate de războiul din Orientul Mijlociu

Sectorul turismului din Bulgaria ar urma să rămână rezilient, în pofida conflictului în desfășurare din Orientul Mijlociu, a prognozat Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT), informează Novinite.

Draganov a explicat că turismul bulgar a rezistat de-a lungul timpului fluctuațiilor prețurilor petrolului, inclusiv în timpul crizei energetice din 2012, și de aceea se așteaptă ca actuala creștere a costului combustibililor să aibă un impact redus.

Oficialul a subliniat că turiștii din Israel continuă să sosească în Bulgaria, în pofida instabilității regionale, iar datele preliminare sugerează că anul acesta se vor înregistra peste 200.000 de vizitatori din Israel, depășind nivelul din 2024. El a explicat că rezervările pentru sezonul estival sunt la un nivel ridicat iar prețurile pentru vacanțele deja rezervate vor rămâne stabile. ‘Creșterea costului combustibililor nu va duce la prețuri mai mari ale pachetelor de vacanță pentru cei care și-au făcut deja rezervări’, a declarat Draganov.

Acesta s-a referit și la perspectivele turismului extern, previzionând o creștere solidă a sosirilor. Anul acesta ar urma să viziteze Bulgaria aproximativ 14 milioane de turiști străini, în creștere de la 13,6 milioane în 2024. De asemenea, turiștii bulgari ar urma să facă 26 milioane de călătorii în țară anul acesta.

Draganov a cerut ca turismul să fie desemnat sector strategic, explicând că termenul este deseori folosi în mod retoric. ‘Turismul în Bulgaria este extrem de stabil. Spre deosebire de alte industrii, continuă să crească, atât intern cât și extern. Organizația Mondială a Turismului a raportat o creștere de aproape 4,3%, și se așteaptă ca tendința să continue’, a afirmat oficialul.

Acesta a admis că evenimentele globale au o anumită influență, dar a subliniat că impactul acestora rămâne limitat, ținând cont mărimea și stabilitatea pieței bulgare.

Draganov a atras atenția asupra competitivității sectorului, arătând că Bulgaria are aproximativ 18.000 opțiuni de cazare, comparativ cu 65.000 în Grecia și 75.000 în Turcia, ceea ce demonstrează poziția solidă a țării pe piața regională a turismului. El a subliniat de asemenea integrarea lină a euro în sector, alături de folosirea altor valute globale.