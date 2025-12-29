Bulgaria trece la euro într-un context marcat de teamă cu privire la inflație

Bulgaria se va alătura joi zonei euro și va deveni astfel a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflația și va accentua instabilitatea politică, transmite AFP.

În timpul verii, a apărut o mișcare de protest, în spatele căreia stau în principal partidele de extremă dreaptă și pro-ruse, care cere ‘menținerea levei bulgărești’, profitând de temerile bulgarilor că trecerea la euro va duce la creșterea prețurilor.

Dar pentru guvernele succesive de la Sofia care au făcut eforturi pentru adoptarea sa, euro va stimula economia celei mai sărace țări din Uniunea Europeană, va consolida legăturile sale cu Europa de Vest și o va proteja de influența Rusiei.

Înainte de Bulgaria, Croația, în 2023, este ultima țară care a adoptat moneda unică, introdusă inițial la 1 ianuarie 2002 în douăsprezece țări UE.

Țara vecină cu o populație de 6,4 milioane de locuitori, membră a UE din 2007, se confruntă însă cu provocări semnificative, după protestele anticorupție care au răsturnat recent guvernul de coaliție conservator, la putere de mai puțin de un an, și cu perspectiva unor noi alegeri legislative, cere ar urma să fie cel de al optulea tur de scrutin din ultimii cinci ani.

În acest context de instabilitate, orice problemă legată de introducerea monedei euro va fi exploatată de politicienii anti-UE, crede Boryana Dimitrova de la institutul de sondaj Alpha Research, care de un an analizează opinia publică cu privire la euro .

Potrivit celui mai recent Eurobarometru, 49% dintre bulgari se opun monedei unice.

Îngrijorările sunt vizbile în special în zonele rurale sărace.

‘Prețurile vor crește. Așa mi-au spus prietenii care locuiesc în Europa de Vest, a declarat pentru AFP Bilyana Nikolova, 53 de ani, care are un magazin alimentar în micul sat Chuprene, din nord-vestul Bulgariei.

După hiperinflația din anii 1990, după căderea comunismului, Bulgaria și-a legat moneda de marca germană, apoi de euro, deci este deja dependentă de politica monetară a Băncii Centrale Europene (BCE), fără a avea totuși un cuvânt de spus în această problemă.

‘Acum va putea în sfârșit să participe la deciziile din cadrul Uniunii Monetare’, a declarat pentru AFP Georgi Angelov, economist la Institutul pentru o Societate Deschisă din Sofia.

Câștigurile legate de adoptarea monedei euro vor fi ‘substanțiale’, a asigurat președintele BCE, Christine Lagarde, invocând ‘schimburi mai fluide, costuri de finanțare mai mici și prețuri mai stabile’. Întreprinderile mici și mijlocii ar putea economisi echivalentul a aproximativ 500 de milioane de euro în costuri de schimb, a adăugat Lagarde într-un discurs ținut luna trecută la Sofia.

Un sector care ar urma să beneficieze în mod special de euro este turismul, care în acest an a fost responsabil pentru aproximativ 8% din PIB-ul Bulgariei.

De asemenea, Lagarde a pus în context modificările de preț, descriindu-le drept ‘modeste și de scurtă durată’ și a afirmat că în timpul precedentelor aderări la euro, impactul a fost între 0,2 și 0,4 puncte procentuale.

Cu toate acestea, în Bulgaria, încă înainte de intrarea efectivă în euro, prețurile alimentelor crescuseră cu 5% în ritm anual în noiembrie, potrivit Institutului Național de Statistică, mai mult decât dublu față de media zonei euro. Prețurile la imobiliare au crescut cu 15,5% în al doilea trimestru, de trei ori mai mult decât media din zona euro.

Pentru a încerca să liniștească opinia publică, parlamentul de la Sofia a consolidat în timpul verii organele de control responsabile de investigarea creșterilor bruște ale prețurilor și de stoparea oricărei creșteri ‘nejustificate’ legate de trecerea la euro.

Potrivit lui Georgi Angelov, intrarea în zona euro va întări, totuși, transparența și va ajuta atât consumatorii, cât și comercianții să compare prețurile cu cele din restul UE. ‘Provocarea va fi să avem un guvern stabil pentru cel puțin unul sau doi ani, astfel încât să putem profita pe deplin de beneficiile apartenenței la zona euro’, crede Georgi Angelov.