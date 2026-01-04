Bulgaria: Turismul ar urma să crească în 2026, pe fondul intensificării călătoriilor interne și a redresării graduale a sosirilor internaționale

Turismul bulgar rămâne un sector stabil, care se dezvoltă constant, o nouă creștere fiind previzionată în anul 2026, informează Novinite.

Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT), a afirmat la postul național de radio (BNR) din Bulgaria, că: ‘Turismul este destul de stabil și continuă să se dezvolte. Ne așteptăm la o creștere pe ansamblul acestui an’.

Evaluând performanțele din 2025, Draganov a atras atenția asupra dominației pieței interne, turiștii bulgari reprezentând cel mai mare segment. ‘Numărul călătoriilor interne ale cetățenilor bulgari în 2025 va depăși probabil 27 milioane, ceea ce confirmă rolul semnificativ pentru sectorul turismului’, a subliniat expertul.

De asemenea, numărul vizitatorilor străini ar urma să crească. În 2025, Bulgaria ar putea să înregistreze 13,5 milioane de turiști străini, cu aproape un milion mai mult decât în 2019. ‘În acest sezon de iarnă vor fi puțin peste trei milioane de vizitatori străini, o creștere de 2 – 3%. Ne așteptăm, anul acesta, la 14 milioane de turiști străini’, a declarat Draganov.

Acesta a atras atenția că majorarea se datorează turismului cultural și altor segmente de nișă, în timp ce stagnează turismul tradițional la Marea Neagră, care nu a revenit încă la nivelul înregistrat în 2019.

Pe ansamblu, sectorul turismului din Bulgaria arată o tendință de creștere, sprijinită de nivelul solid al călătoriilor interne și redresarea graduală a sosirilor internaționale, ceea ce dă speranțe pentru perspective pozitive în 2026.

Oficialii din Ministerul Turismului au anunțat, recent, că se vor concentra pe dezvoltarea și promovarea de noi rute turistice tematice (istorice, culturale, festivaluri și culinare) pentru a diversifica produsele turistice și a stimula interesul pentru Bulgaria ca destinație turistică pe tot parcursul anului.