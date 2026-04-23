Burduja: Miza bătăliei în sectorul energetic este de a se face curățenie. Să terminăm odată cu samsarii, în interesul investitorilor serioși

Miza bătăliei în sectorul energetic este de a se face curățenie și trebuie să terminăm odată cu samsarii de terenuri și de ATR-uri (Aviz Tehnic de Racordare), în interesul investitorilor serioși, care nu aveau loc și n-au loc, a declarat, miercuri, în cadrul celei de-a cincea ediții a Solar Energy Bucharest Summit, consilierul premierului României, Sebastian Burduja.

‘Îmi amintesc că, de la începutul mandatului meu, în 2023, am spus exact lucrurile astea: trebuie să terminăm odată cu samsarii de terenuri și de ATR-uri în interesul investitorilor serioși, care nu aveau loc și n-au loc, cu atât mai puțin azi, din cauza a ceea ce s-a întâmplat în ianuarie 2024. A fost un proiect de lege la Comisia de industrie din Senat, am discutat, am agreat, și includea atunci garanții per megawatt la un nivel rezonabil, astfel încât să curățăm piața și să rămână investitorii serioși. S-au opus atunci mai multe părți și n-am reușit să avansăm cu acel proiect. Trebuie să-i întrebați pe cei de la Transelectrica, care inițial, la nivel tehnic, au spus e o idee corectă. Ulterior, nu au mai fost de acord… și cred că trebuie să întrebați și la ANRE. Nu vizez pe cineva anume, dar știu foarte bine cine a fost la acele discuții și ce poziții au avut. Dacă se făcea acea lege atunci, în ianuarie 2024, nu mai aveam zeci de mii de megawați în ATR-uri eliberate în ultimii doi ani de zile și aveam o piață în care puteau să intre investitorii. Deci, e o chestiune de voință’, a menționat Burduja.

Acesta a adăugat că este foarte important modul în care se guvernează și în care se administrează sectorul energetic, ‘care fie îi premiază pe cei serioși (…), fie rămânem la politica dâmbovițeană bazată pe jocuri și pe combinații’.

‘Nu suntem singura țară care se confruntă cu această problemă. Alte state, Spania, de exemplu, au găsit soluția să permită accesul la rețea pentru investitorii serioși, iar pentru samsarii de terenuri să-și vadă de treaba lor. Sunt convins că se va face curățenie într-un termen foarte scurt. Miza acestei bătălii, care nu e despre o persoană sau alta, este despre un mod de a guverna, de a administra țara, inclusiv sectorul energetic, care fie îi premiază pe cei serioși și îi sprijină pe investitorii care fac treabă, fie rămâne la politica dâmbovițeană, bazată pe jocuri și pe combinații’, a subliniat Sebastian Burduja.

