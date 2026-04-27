Burduja: Listarea Hidroelectrica a fost un succes ce poate fi replicat prin listări secundare de companii care au o poveste de spus

Listarea Hidroelectrica a fost un succes, ce poate fi replicat prin listări secundare ale unor companii care au o poveste de spus, a declarat, luni, la cea de-a opta ediție a Forumului Energiei, consilierul premierului, Sebastian Burduja.

‘Știți foarte bine că sunt un fan al pieței de capital. Am făcut în urmă cu ani de zile acea lege care a redus substanțial impozitele pe câștiguri, la 1% respectiv 3%. Au mai crescut puțin între timp, dar tot suntem competitivi și uitați-vă ce s-a întâmplat pe piață, creșterea explozivă a numărului de investitori de tip retail. Mai mult, am depus recent acea inițiativă împreună cu Cristina Prună, Gabriela Hora, Claudiu Năsui pentru varianta românească de investiții, fonduri de investiții pentru pensie. Cred că e o idee bună. Eu consider că listarea Hidroelectrica a fost un succes și că poate fi replicat prin listări secundare ale unor companii care au o poveste de spus. Hidroelectrica are o poveste de spus și văd oameni care știu foarte bine asta în sală. Romgaz are o poveste frumoasă de spus cu Neptun Deep, Caragele și altele. Poate chiar Azomureș, nu știu… Nuclearelectrica… Deci, la o listare secundară în cazurile acestea, e foarte important timing-ul și ce poveste spui. Ideea în sine e una meritorie, fără ca statul român să-și piardă controlul și fără dezbateri sterile cu oameni care folosesc expresii de tipul că jucăm la bursă. Să spui că jucăm la bursă înseamnă că habar n-ai ce înseamnă bursa. Să spui că-ți vinzi țara prin listări secundare, iarăși înseamnă că habar n-ai. Cred că țara asta, după 36 de ani, a ajuns într-un punct în care genul acesta de opinii trebuie sancționate foarte dur public, pentru că văd doar prostie și incompetență și eventual ticăloșie’, a menționat Burduja.

Potrivit demnitarului, sistemul de garanții din energie va încuraja investițiile din partea investitorilor corecți, unde samsarii de terenuri n-au ce căuta.

‘Am văzut în spațiul public tot felul de false dezbateri, cum că un sistem de garanții ar privilegia firmele străine și că nu mai pot sărmanii investitori români să susțină investițiile în energie că se pun aceste garanții. Nicio legătură cu realitatea aici… Nu e vorba despre capital românesc sau capital străin, e vorba despre investitori serioși vs. samsari de terenuri. Chiar și investitorii români serioși își doresc o piață corectă, unde samsarii de terenuri n-au ce căuta, pentru că lucrul acesta l-am spus de când eram ministru și de la începutul mandatului. Ulterior, alături de Lorant Antal, am și încercat să corectăm lucrul acesta prin Parlament. Este absolut evident că atunci când un investitor serios vine cu un proiect, are bani, are disponibilitate, are know-how și se trezește că primește costuri de întărire de milioane de euro sau multe milioane de euro, tot modelul financiar al investiției se schimbă. E posibil ca tocmai investiția serioasă să nu mai poată fi realizată din cauza acestei supra-aglomerări’, a spus oficialul.

Acesta a adăugat că, pe segmentul autorizațiilor tehnice de racordare, România are o problemă în sensul că au fost emise foarte multe față de nevoile de consum.

‘Dincolo de păreri, trebuie să recunoaștem cu toții că avem o problemă, adică s-au emis foarte multe ATR-uri (Aviz Tehnic de Racordare, n.r.), peste 80 de gigawați, poate 81. Înțeleg că sunt încă vreo 30 de gigawați în procesare și sunt cifre prea mari față de ceea ce are nevoie România, oricât de ambițioasă ar fi viziunea noastră. Și pe vremea mea, am avut această ambiție ca România să fie o superputere regională în energie și are tot ceea ce îi trebuie, dar există niște limite al acestui fenomen și cred că ANRE, prin președintele George Niculescu, are toată disponibilitatea să susțină demersul premierului de a face ordine în sector, de a face ordine în această piață și cred că asta trebuie făcut’, a afirmat Burduja.

Conflictul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, ce au generat schimbări majore pe piețele energetice globale, vor fi teme de discuție în cadrul celei de-a opta ediții a Forumului Energiei, organizate, luni, la București, de publicația Financial Intelligence.