Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, consideră că premierul Ilie Bolojan ar merita susținere să facă reforme

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este de părere că premierul Ilie Bolojan ar merita susținere să facă reforme și a atras atenția că este important să se realizeze curățenie în societățile de stat care generează pierderi în fiecare an.

‘Nu contează, ne place, nu ne place, domnul Bolojan, importante sunt câteva aspecte (…) s-au întâmplat niște reforme până acum, reforma administrativă, foarte important, că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, cu nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri, am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile astea de stat care generează pierderi în fiecare an și de asemenea, toate colcăie de clientelă politică și așa mai departe. Cred că ar merita puțină susținere măcar pentru chestiunea asta, să le facă p-astea, să rezolve cu reformele’, a afirmat Robert Negoiță, marți, într-o postare video Facebook.

El a punctat că, deși orice reformă de genul acesta mai generează și suferință pe anumite zone, este absolut necesară, exprimându-și susținerea pentru cea administrativă și referitoare la societăți.

‘Cred că asta este direcția corectă și de asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm și să ne spunem punctul de vedere, asta este poziția mea. Știu că nu este foarte comodă, posibil că pe unii deranjează, dar fix așa gândesc’, a adăugat Robert Negoiță.