Bursa SAB 2025: Senatul Științific al FDVDR premiază idei care să facă orașele românești mai puțin aglomerate

Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a deschis înscrierile la Bursa SAB 2025. Tema competiției este „Pune inteligența artificială în mișcare. Implică AI într-o inovație de mobilitate urbană”. Termenul-limită este 30 septembrie 2025, premiul este de 5.000 de euro, iar proiectul câștigător va fi prezentat la standul Senatului Științific în cadrul Salonului Auto București & Accesorii, la Romexpo, între 7–12 octombrie 2025.

Ce se caută, mai exact? Soluții care, puse la lucru în oraș, se simt în viața de zi cu zi.

Un prim tip de soluție poate fi un sistem care ajustează semafoarele în funcție de trafic. Ideea e simplă: sistemul vede când se formează cozi și schimbă timpii astfel încât mașinile să stea mai puțin pe loc. Chiar și câteva secunde câștigate la fiecare intersecție se adună pe un bulevard întreg.

Un alt tip de proiect ține de transportul public. Autobuzele pot primi prioritate în anumite momente, astfel încât să nu piardă timp la semafor. O aplicație poate calcula rute mai bune pentru ele în timp real. Când transportul public e mai rapid și mai previzibil, o parte din trafic se mută de la mașini la autobuze.

Se pot propune și soluții pentru parcări și stații de încărcare pentru mașini electrice. Un sistem inteligent poate arăta unde găsești loc liber sau îți poate face o rezervare scurtă, ca să nu blochezi banda. Pentru stațiile de încărcare, programarea în funcție de cerere și de rețea reduce cozile și aglomerația din anumite zone.

La fel de importantă este siguranța în intersecții. Un proiect poate folosi camere sau senzori ca să observe momentele periculoase (de exemplu, treceri nerespectate sau viraje riscante) și să propună mici schimbări de timp la semafor. Astfel de ajustări se simt pentru pietoni, bicicliști și șoferi.

Nu în ultimul rând, rutele pentru biciclete și trotinete pot fi gândite mai bine folosind date în timp real. Un model poate arăta pe unde se merge mai mult, la ce ore și unde apar blocaje. Cu aceste informații, traseele pot fi conectate mai logic, iar aplicațiile pot sugera drumuri mai sigure.

Toate exemplele de mai sus au un lucru în comun: sunt mici pași care aduc câștiguri vizibile când sunt puse cap la cap. Asta își propune Bursa SAB 2025: să strângă idei care se pot transforma în prototipuri sau teste în teren. Un proiect poate fi software, hardware sau o combinație între ele; important este să explice ce problemă rezolvă, cum funcționează și cum se verifică rezultatul (timp mai scurt, opriri mai puține, traseu mai sigur).

Dacă ai o astfel de idee – ești elev, student, inginer, cercetător sau pur și simplu pasionat – Bursa SAB 2025 este pentru tine.