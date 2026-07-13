Uberizarea energiei: când vom putea să cumpărăm și să vindem electricitate la fel de simplu cum comandăm un taxi dintr-o aplicație?

În urmă cu 15 ani, ideea de a urca în mașina unui necunoscut comandată printr-o aplicație părea absurdă. Astăzi, milioane de oameni folosesc zilnic Uber, Bolt sau platforme similare. La fel de improbabilă pare și ideea că într-o zi vom cumpăra energie electrică direct de la vecinul care are panouri fotovoltaice pe acoperiș, printr-o simplă aplicație. Totuși, în mai multe țări europene, această transformare a început deja.

Timp de peste un secol, sistemul energetic a funcționat după un model simplu: centrale mari produceau energie, iar consumatorii o cumpărau prin intermediul furnizorilor. Tranziția energetică începe să schimbe însă această logică. După transport, turism și servicii financiare, energia pare să intre la rândul său în era în care consumatorii preiau controlul.=

Apariția prosumatorilor – consumatori care produc la rândul lor energie – a creat milioane de mici centrale electrice distribuite pe acoperișurile caselor și clădirilor. În paralel, dezvoltarea bateriilor, a contoarelor inteligente și a platformelor digitale face posibilă apariția unor piețe online de energie, în care prosumatorii și consumatorii pot vinde energie fără intermediar, la prețul agreat.

Conceptul este cunoscut sub numele de peer-to-peer (P2P) energy trading și este descris adesea drept „Uber-ul” sau „Airbnb-ul” energiei. Practic, energia urmează aceeași traiectorie. Uber nu deține mașinile, Airbnb nu deține apartamentele, iar platformele P2P nu produc energie. Ele doar conectează cererea și oferta. În esență, modelul permite consumatorilor și producătorilor (persoane fizice sau companii) să tranzacționeze energie direct între ei. În loc ca electricitatea să fie cumpărată de la un furnizor tradițional, un consumator poate alege să cumpere energie produsă de o familie cu panouri fotovoltaice, de o fermă eoliană locală sau de o comunitate energetică din apropiere. Și invers, un prosumator poate să vândă direct energia unui vecin, unei școli sau unei firme locale. Totul simplu și rapid, prin intermediul unei platforme digitale, prin care se pot compara ofertele disponibile și chiar negocia prețuri mai avantajoase. Pentru prosumatori, avantajul este evident: pot obține un preț mai bun pentru surplusul de energie. Pentru consumatori, beneficiul constă în accesul la energie locală și mai ieftină.

Agricultura a experimentat deja modele similare. În ultimii ani au apărut platforme care conectează direct producătorii și consumatorii: platforme de tip farm-to-table, piețe online pentru produse locale, ori sisteme de abonamente directe la fermă (CSA – Community Supported Agriculture).

Cumperi de la ce producător local vrei

Printre cele mai cunoscute exemple europene de platforme P2P se numără compania olandeză Vandebron. Fondată în 2013, este unul dintre pionierii „uberizării” energiei. Platforma permite consumatorilor să aleagă direct producătorul de la care cumpără energie verde. Peste 200 de producători locali de energie regenerabilă sunt conectați la platformă, iar utilizatorii pot vedea exact de unde provine energia pe care o consumă și la cine ajung banii plătiți pe factură. Mai recent, compania a lansat instrumente digitale care indică utilizatorilor cele mai „verzi” momente ale zilei pentru consumul de energie. Prin intermediul instrumentului Green Power Predictor, disponibil în aplicațiile Vandebron, clienții obțin informații de predicție privind vârfurile de energie verde, încurajând astfel utilizarea electricității atunci când producția din surse regenerabile este ridicată și, implicit, prețul mic. „Dacă vrem cu adevărat să trecem la o energie 100% sustenabilă, trebuie să implementăm soluții inovatoare. Din punctul nostru de vedere, Green Power Predictor este următorul pas logic pentru a-i face pe consumatori și mai conștienți de consumul lor de energie dintr-o privire și îi încurajează, de exemplu, să își încarce mașinile atunci când oferta de energie verde în rețea este mare”, arăta compania.

Dezvoltarea piețelor locale online de energie

Un alt exemplu important vine din Australia, una dintre cele mai avansate piețe pentru prosumatori din lume. Companii precum Powerledger au dezvoltat platforme care permit schimbul direct de energie între consumatori casnici, comerciali și comunități locale. Sistemul funcționează ca o piață digitală în care participanții stabilesc prețurile și cantitățile de energie tranzacționate.

Powerledger, pionieră în utilizarea tehnologiei blockchain și a energiei solare pentru tranzacționarea peer-to-peer a energiei, a creat soluții software care permit tranzacționarea energiei regenerabile în cadrul comunităților. „O Piață Locală de Energie le permite participanților să tranzacționeze energie între ei, la un preț competitiv comparativ cu tarifele din rețea. Acest lucru ajută și operatorii de distribuție prin limitarea fluxurilor de import și export din rețea, reducând astfel necesarul de investiții în modernizarea infrastructurii”, se arată pe site-ul companiei.

Companiile pot valorifica mai eficient energia regenerabilă pe care o produc. Prin intermediul platformei xGrid, surplusul de energie regenerabilă poate fi distribuit între mai multe locații aflate în proprietatea aceleiași companii. Astfel, producția de energie poate fi corelată mai bine cu necesarul de consum al afacerii. De asemenea, energia regenerabilă poate fi vândută comunității locale. Locuitorii unui complex rezidențial pot împărți energia regenerabilă produsă de un sistem fotovoltaic comunitar. Orice surplus de energie poate fi tranzacționat în spatele contorului principal cu vecinii din complex. Practic, energia se distribuie între locatarii aceluiași complex înainte de a ajunge în rețeaua publică, ceea ce reduce costurile și pierderile din sistem. De asemenea, locuințele și ansamblurile rezidențiale pot comercializa surplusul de energie regenerabilă și dincolo de contor, către alte gospodării și companii.

Cum funcționează, în practică, o tranzacție P2P, între doi utilizatori?

Tot în Australia operează Localvolts, considerată una dintre primele piețe independente de energie peer-to-peer deschise consumatorilor obișnuiți la nivelul unei rețele naționale.

Compania explică și cum funcționează, în practică, o tranzacție de energie între doi utilizatori.

În primul rând, producătorii de energie – de exemplu prosumatorii care au surplus de electricitate de la panourile fotovoltaice – se înscriu pe platformă și își creează un „profil de producție”. Pe baza datelor istorice și a prognozelor meteo, sistemul estimează câtă energie vor avea disponibilă pentru vânzare într-un anumit interval de timp. Producătorul stabilește apoi cantitatea și prețul la care este dispus să vândă energia, printr-o ofertă de vânzare.

La celălalt capăt al tranzacției se află consumatorii care cumpără energie. Și aceștia trebuie să fie înregistrați în piață, astfel încât să existe profilul lor de consum. Acest profil este denumit „profil de sarcină” (load profile) și definește cantitatea de energie electrică pe care cumpărătorul trebuie să o achiziționeze pentru a-și acoperi necesarul de consum. Cumpărătorul transmite în piață un ordin de cumpărare. Atât oferta de vânzare, cât și cererea de cumpărare conțin trei elemente-cheie: cantitatea de energie, intervalul de timp în care energia va fi disponibilă sau necesară și prețul.

Odată introduse aceste informații, platforma caută automat potriviri între cerere și ofertă. Dacă un cumpărător și un vânzător au condiții compatibile, tranzacția este realizată automat. „Dacă nu apare o potrivire înainte de momentul în care energia este efectiv produsă și injectată în rețea sau înainte de momentul în care este consumată, atunci ofertele și ordinele care nu au fost potrivite sunt decontate pe piața spot, la prețul angro existent în acel moment”, a mai arătat Localvolts.

Există cazuri când un prosumator poate decide să vândă energia unei persoane anume – de exemplu unui vecin, unui membru al familiei sau unei firme locale. „În acest caz, prețul și cantitatea au fost stabilite în avans, iar oferta este disponibilă exclusiv pentru acel cumpărător”, explică Localvolts.

Într-un scenariu matur, platformele energetice ar putea gestiona nu doar tranzacții de electricitate. „Progresele în tehnologia contoarelor inteligente, împreună cu dezvoltarea interfețelor digitale de piață (API-uri), au făcut posibilă monitorizarea în timp real a condițiilor din piață și a consumului de energie. (…) Aceste evoluții au deschis calea către optimizări automate, în care bateriile, vehiculele electrice și chiar electrocasnicele pot porni și opri automat în funcție de prețul energiei electrice din acel moment”, spun australienii de la Localvolts.

Mai mult decât atât, adevărata revoluție nu va fi tranzacția în sine, ci automatizarea ei. În forma cea mai avansată, cumpărătorul și vânzătorul nu mai fac nimic, ci tranzacțiile vor fi negociate și executate de agenți AI autonomi. „Acest mecanism ar utiliza toate profilele de producție și consum ale participanților, împreună cu prognozele privind prețurile de pe piața angro de energie, pentru a se asigura că toți participanții obțin în mod constant cel mai bun rezultat posibil. Un astfel de sistem ar utiliza, cel mai probabil, modele de machine learning sau inteligență artificială”, mai arată compania.

România: multe ingrediente, dar încă fără piață

România dispune deja de unele dintre condițiile necesare pentru apariția piețelor peer-to-peer. La începutul acestui an, numărul prosumatorilor din România a depășit 300.000, cu o capacitate instalată cumulată de aproximativ 3.400 MW.

Interesul pentru soluții inteligente de gestionare a consumului, precum și pentru comunități energetice, în cadrul cărora se vor putea realiza astfel de tranzacții P2P, este tot mai mare. Start-upuri inovatoare au tehnologia pregătită, așteptând legislația favorabilă.