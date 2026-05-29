Bușoi: România are un potențial important în dezvoltarea proiectelor de biometan

România are un potențial important în dezvoltarea proiectelor de biometan, iar dialogul cu investitori și companii reprezintă un pas necesar pentru accelerarea proiectelor, a declarat, joi, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, după o întâlnire, la sediul ministerului, cu reprezentanți ai unei companii din Țările de Jos, activă în sectorul biometanului.

‘România are un potențial important în dezvoltarea acestui sector, iar dialogul cu investitori și companii reprezintă un pas necesar pentru accelerarea proiectelor care pot contribui la modernizarea sistemului energetic și la crearea de noi oportunități’, a susținut secretarul de stat, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El a menționat că, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții SFP Group, a abordat strategia de dezvoltare a companiei și interesul acesteia pentru extinderea investițiilor în România, care este evaluată în prezent ca o piață cu potențial semnificativ în domeniul energiei verzi.

‘Am prezentat pe scurt situația sectorului energetic din România, prioritățile noastre în procesul de tranziție energetică și oportunitățile existente pentru dezvoltarea proiectelor de biometan’, a subliniat Bușoi.

Secretarul de stat a reafirmat interesul țării noastre pentru integrarea biometanului în mixul energetic național, ca parte a eforturilor de diversificare a surselor de energie, reducere a emisiilor și consolidare a securității energetice a României.