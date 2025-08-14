BVB: Piața de capital din România, cea mai bună performanță de preț în rândul piețelor UE, în ultimele 30 de zile

Principalul indice al pieței de capital din România, BET, a depășit miercuri al treilea prag de 1.000 de puncte din ultima lună, închizând ședința de tranzacționare la 21.176,99 puncte, cu un avans de 1,68%, a anunțat Bursa de la București, pe pagina sa de Facebook.

‘Indicele BET, principalul indice al pieței de capital din România, a depășit astăzi, 13 august, al treilea prag de 1.000 de puncte din ultima lună, închizând ședința de tranzacționare la 21.176,99 puncte, cu un avans de 1,68%. În lumina celor mai recente maxime istorice, piața de capital din România a înregistrat cea mai bună performanță de preț în rândul piețelor de capital din Uniunea Europeană în ultimele 30 de zile’, potrivit postării BVB.

De la începutul anului, piața de capital din România a crescut cu aproape 27% prin indicele BET. În termeni de randament total, piața a înregistrat o creștere de 33% de la începutul anului, măsurată prin indicele BET-TR.

‘Aceste realizări nu ar fi fost posibile fără evoluția remarcabilă a companiilor care fac parte din indicele BET – cele 20 de companii care susțin economia locală, precum și implicarea activă a investitorilor, emitenților și a tuturor participanților de pe piața de capital’, potrivit sursei citate.

Indicele BET include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată.

Bursa de Valori București (BVB) a închis în creștere pe aproape toți indicii ședința de tranzacționare de miercuri, cu o valoare a schimburilor de 67,98 miliarde de lei (13,42 milioane de euro). Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacții de 13,95 milioane de lei, urmate de acțiunile OMV Petrom, cu 6,52 milioane de lei, și cele ale Hidroelectrica, cu 5,65 milioane de lei.

Cele mai bune evoluții au fost înregistrate de acțiunile Șantierului Naval Orșova (+6,18%), SIF Hoteluri (+6%) și Mecanica Ceahlău (+5,45%). Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Compa (-4,67%), Bursa de Valori București (-4,26%) și Turism Felix (-3,76%).