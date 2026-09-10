România, printre țările UE cu cele mai mari creșteri ale prețurilor inputurilor agricole în trimestrul al doilea

Prețurile produselor agricole au scăzut cu 5,8% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, acesta fiind al treilea trimestru consecutiv de declin, arată datele publicate joi de Eurostat.

În schimb, prețurile inputurilor agricole (energie, îngrășăminte, nutreț etc.) au crescut cu 4,7% în trimestrul al doilea, după o perioadă de relativă stabilitate a prețurilor pe tot parcursul anului 2025 și primele trei luni din 2026. Prețul mediu al inputurilor agricole s-a majorat în toate statele membre UE, însă cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Lituania (16,4%) și România (11,7%). La polul opus, cele mai modeste creșteri au fost înregistrate în Ungaria și Polonia (1,2% în ambele cazuri).

În ceea ce privește prețurile produselor agricole, în ritm anual, acestea au scăzut în 20 de state membre UE. Cele mai abrupte scăderi au fost înregistrate în Danemarca (minus 17,2%), Irlanda (minus 16,2%), Letonia și Estonia (ambele cu o scădere de 14,5%), Luxemburg și Lituania (ambele cu o scădere de 14,2%). La acest capitol, România se numără printre țările unde prețurile produselor agricole au crescut în ritm anual, chiar dacă este vorba de o creștere de aproximativ 1%.

În rândul principalele produse agricole, s-au înregistrat scăderi semnificative de prețuri la lapte (minus 16,6% între al doilea trimestru al anului 2025 și 2026) și cereale (minus 5,6%).

În ceea ce privește inputurile, datele Eurostat arată că prețul mediu al energiei și lubrifianților în UE a crescut cu 22%, iar cel al îngrășămintelor și amendamentele pentru sol a crescut cu 13,4%.