Când pasiunea pentru gătit e mai mult decât un mizilic

Piața de street food din România a început să prindă contur prin anul 2016, când au apărut primele food truck-uri. Poveștile antreprenorilor care au pus umărul la dezvoltarea acestui segment sunt dintre cele mai diverse, fiecare găsindu-și propria inspirație.

Pentru Răzvan Nisipeanu, owner Mizilicuri, ideea a venit natural, din nevoia de a-și urma pasiunea pentru gătit. „Aveam un atelier de tâmplărie, la care am renunțat în 2016. Am știut de la început că vreau să îmi dezvolt pasiunea pentru gătit într-un business și restul a venit natural. Am făcut școala de bucătari și, în 2018, am pornit într-o experiență nouă”, spune tânărul antreprenor.

Industria de street food din România a avut și are în continuare o creștere spectaculoasă. Dacă în 2016 existau doar 10-20 de food truck-uri, acum avem în jur de 1.000, iar cifra de afaceri a ajuns la peste 60 milioane de euro, potrivit asociațiilor din domeniu. În România, business-ul cu food truck-uri funcționează diferit față de ceea ce se întâmplă în străinătate. Dacă în afară antreprenorii se dezvoltă după modelul clasic, adică amplasează bucătăriile mobile pe stradă sau în zonele comerciale, în România food truck-urile care vor să stea pe stradă se lovesc de o legislație ambiguă, au nevoie de nenumărate autorizații și avize, alimentare cu apă și energie electrică. Astfel, majoritatea proprietarilor de business-uri de tip street food de la noi recunosc că veniturile sunt generate, în mare parte, de festivaluri.

„Nu refuzăm niciun eveniment, fie el mic sau mare. Mizilicuri e în primul rând un business care depinde de festivaluri, avem două food truck-uri cu care participăm la evenimente și adaptăm, în funcție de natura acestuia, meniul”, mărturisește Răzvan. Tânărul antreprenor recunoaște că un business în domeniul street food necesită multă implicare, însă spune că rezultatele sunt pe măsură și se văd imediat.

„În momentul de față street food e un domeniu în care trebuie să fii implicat 110%. Tu ești pionul principal, trebuie să faci tot posibilul ca oamenii cu care lucrezi, colaboratorii, furnizorii, toată lumea să se ridice la măsura așteptărilor. Fac eforturi să nu măresc prețurile, pentru că piața evoluează așa cum știm cu toții, însă atunci când aud oamenii care ne recunosc de la alte festivaluri la care am participat și aleg să mănânce la noi în toate zilele cât ține evenimentul, știu că merită!”, spune proprietarul Mizilicuri.

Răzvan are în plan și deschiderea unei locații fixe, în paralel cu continuarea dezvoltării componentei de street food a business-ului său. „Am început cu o rulotă mică, iar succesul în rândul clienților ne-a obligat cumva să o achiziționăm și pe a doua, mai mare, care ne ajută să scoate mai rapid produsele în timpul evenimentelor mari. În 2022 vânzările s-au triplat față de 2021, iar pentru 2023 vrem să păstrăm trendul ascendent și vizăm o creștere cu cel puțin 25%. Businessul a ajuns la maturitate, următorul pas e deschiderea unei locații fixe în 2024, lucrăm deja la asta”, își dezvăluie strategia de dezvoltare Răzvan Nisipeanu.