Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume anunţă perspective pozitive, după o criză istorică a industriei de profil

Directorul general al companiei spaniole Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, afirmă că o recoltă abundentă şi îmbunătăţirea încrederii în piaţă arată că industria începe să-şi revină după una dintre cele mai dificile perioade din istorie.

O producţie semnificativă de măsline, în special în Spania, a contribuit la recăpătarea încrederii în sector şi la o scădere accentuată a preţurilor pentru uleiul de măsline extra virgin şi virgin în supermarketuri.

Această revenire vine după două sezoane consecutive de recolte slabe, care au provocat o criză profundă pe întreg lanţul de aprovizionare cu ulei de măsline. Un ”cocktail” de fenomene extreme generate de schimbările climatice, dobânzi ridicate şi inflaţie puternică a dus anul trecut la o explozie a preţurilor, şocând atât consumatorii, cât şi veteranii industriei.

Cristóbal Valdés, CEO-ul Deoleo, producătorul mărcilor Bertolli şi Carbonell, a declarat pentru CNBC că ”este în desfăşurare o schimbare majoră”.

”Ceea ce a fost una dintre cele mai dificile perioade din istoria noastră, marcată de lipsa materiilor prime, volatilitate ridicată a preţurilor şi scăderea consumului, se transformă acum într-un peisaj de piaţă mai normalizat şi promiţător”, a transmis Valdés.

Compania estimează că preţurile mai temperate ale materiilor prime se vor menţine pe tot parcursul celei de-a doua jumătăţi a anului 2025. Recolta excepţională din Spania a dus deja la o scădere de aproximativ 50% a preţurilor la materia primă şi a stimulat cererea, permiţând reducerea preţurilor la raft pentru consumatori.

”Deşi unele fluctuaţii ar putea continua, credem că tendinţa de normalizare va persista”, a mai spus Valdés.

Optimizm prudent şi investiţii sporite

Regiunea mediteraneană asigură cea mai mare parte a producţiei globale de ulei de măsline, iar Spania este liderul incontestabil în UE şi la nivel mondial. Potrivit Ministerului Agriculturii din Spania, producţia pentru anul agricol 2024/2025 a fost de 1,41 milioane de tone — o creştere de aproximativ 65% faţă de cele 855.600 de tone din anul anterior.

Deoleo se arată ”prudent optimistă” cu privire la perspectivele pieţei, mizând pe o echilibrare sustenabilă între cerere, ofertă şi preţuri.

”Estimăm o piaţă mai echilibrată, unde preţurile responsabile şi accentul pe valoare vor fi esenţiale pentru o creştere sănătoasă şi de durată”, a adăugat Valdés.

Condiţiile favorabile au permis companiei să-şi dubleze bugetul pentru publicitate şi promovare, ajungând la 10 milioane de euro. Deoleo intenţionează să-şi intensifice comunicarea şi angajamentul faţă de consumatori, pentru ca uleiul de măsline să rămână un produs de bază în alimentaţia zilnică — efort anunţat chiar înainte ca SUA şi UE să stabilească o taxă vamală de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, în vigoare din 1 august.