Cel mai mare sindicat german planifică proteste în peste 2.000 de locații

Cel mai puternic sindicat german, IG Metall, intensifică mișcările de protest din industria metalelor și cea electrică, transmite DPA.

Luni, sindicatul a anunțat că a cerut ca până la finalul săptămânii mii de muncitori să intre în grevă în peste 2.000 de unități din întreaga țară.

În centrul orașului Koblenz, din vestul țării, va fi organizat un marș. De asemenea, angajații vor protesta la uzina Opel din Kaiserslautern, și la companii din jurul orașului Frankfurt, cum ar fi Vitesco, Procter & Gamble și Rolls-Royce.

În Kassel, vor fi mișcări de protest la Daimler Truck AG și Paul Beier GmbH.

Protestele vizează condițiile de lucru și de salarizare pentru aproximativ 3,7 milioane de angajați, acoperite de contracte de muncă regionale în industria metalelor și cea electrică.

Acțiunile vor afecta sectoare industriale cheie, cum ar fi cel auto, de inginerie mecanică, componente electronice și producția de metale.

Sindicatul solicită o majorare a salariilor cu 5% în următoarele 12 luni, precum și siguranța locului de muncă.

Angajatorii au criticat mișcările de protest, apreciind că sunt ‘amenințări inadecvate’. Ei oferă o plată unică anul viitor și o majorare a salariilor cu 1,3% în iulie 2028.

Oferta, sub rata inflației, este justificată de angajatori prin situația economică dificilă și presiunile asupra costurilor cu care se confruntă industria din Germania.