Creșterea economiei germane va accelera probabil în ultimul trimestru din 2026, dar și inflația este posibil să crească, în special după finalul anului, a estimat joi Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.

După trei ani de stagnare, a treia mare economie mondială a înregistrat anul acesta un avans neașteptat de solid, pe fondul exporturilor robuste și al stimulentelor fiscale, deși analiștii avertizaseră asupra efectelor negative de pe urma prețului ridicat al energiei.

Redresarea va prinde avânt în următoarele luni, chiar dacă consumul intern, în trecut motorul creșterii, rămâne redus. Politica fiscală expansionistă continuă să stimuleze evoluția PIB-ului. Industria beneficiază de pe urma majorării cererii interne și expansiunea comerțului global, a indicat Bundesbank.

Cele mai multe previziuni arată un avans al economiei germane de peste 1% anul acesta, față de un nivel de 0,3% anul trecut.

‘Totuși, rata inflației ar urma să crească semnificativ la începutul lui 2027’, a avertizat Banca Centrală a Germaniei.

Încheierea programului de subvenționare a combustibilului și a altor măsuri guvernamentale ar putea duce la o creștere a ratei inflației cu o jumătate de punct procentual, a prognozat Bundesbank.

La un nivel de 2,9%, Germania avea în octombrie una dintre cele mai scăzute rate ale inflației din zona euro zone.

Luna trecută, Guvernul de la Berlin și-a îmbunătățit previziunile de creștere economică pentru acest an, la 1,3%, în condițiile în care economia germană s-a dovedit ‘mai rezistentă decât se preconiza’ la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Noile prognoze economice ale Berlinului au fost revizuite, în sus, cu 0,8 puncte procentuale față de previziunile de primăvară.

Conjunctura economică este susținută și de investiții publice semnificative în apărare și infrastructură.

Incertitudinea geopolitică, slaba utilizarea a capacităților industriale și creșterea costurilor materialelor și a finanțării ar urma să frâneze creșterea investițiilor private, a avertizat Ministerul Economiei.

Pentru 2027, autoritățile de la Berlin mizează pe o creștere a PIB-ului de 1,1%, o performanță mai bună decât prognoza de 0,9% din luna aprilie, urmată de un avans de 0,6% în 2028. Această evoluție viitoare depinde ‘în mare măsură’ de evoluția războiului din Orientul Mijlociu și Ucraina, avertizează Guvernul de la Berlin.

Analiștii sunt alarmați de problemele structurale ale Germaniei, cum ar fi prețurile ridicate la energie, lipsa forței de muncă calificate și îmbătrânirea populației.