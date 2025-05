Cheltuielile de mentenanţă pentru clădirile moderne de birouri din România au crescut cu aproximativ 10% în bugetele alocate pentru 2025, cea mai accentuată creştere din ultimii an

Cheltuielile de mentenanţă pentru clădirile moderne de birouri din România au crescut cu aproximativ 10% în bugetele alocate pentru 2025, cea mai accentuată creştere din ultimii ani, potrivit unei analize Colliers.

”Cheltuielile de mentenanţă pentru clădirile moderne de birouri din România au crescut cu aproximativ 10% în bugetele alocate pentru 2025, cea mai accentuată creştere din ultimii ani”, potrivit unei analize Colliers, una dintre cele mai mari companii de administrare de clădiri de birouri din ţară.

Cele mai mari creşteri au fost generate de costurile pentru pază, securitate la incendiu, curăţenie şi mentenanţă tehnică, influenţate în mare parte de scumpirea forţei de muncă, într-un context de piaţă dificil.

Taxa medie de mentenanţă pentru clădirile de birouri de clasă A, calculată pe baza unui eşantion de proiecte, majoritatea situate în Bucureşti, a ajuns la aproape 4,3 euro pe metrul pătrat. Costul este cu aproximativ 10% peste nivelul de anul trecut, marcând cea mai mare creştere din ultimii cel puţin cinci ani, potrivit Colliers, care a analizat un portofoliu de 475.000 de metri pătraţi de birouri, majoritatea în Bucureşti şi restul în Cluj-Napoca.

„Costurile de mentenanţă rămân sub presiune mai ales din cauza dificultăţilor de pe piaţa muncii şi a creşterii salariului minim, care îngreunează recrutarea şi păstrarea personalului. În plus, inflaţia generală creşte preţurile pentru bunuri şi servicii, dar şi valoarea impozabilă a clădirilor, ceea ce duce automat la taxe locale mai mari”, explică Mihai Iustin, operational & technical manager | director | Asset Services în cadrul Colliers.

Potrivit datelor analizate de Colliers, mai multe categorii bugetare au înregistrat creşteri similare de aproximativ 10% în 2025, în special cele legate de securitatea fizică şi la incendiu, taxele locale şi administrarea proprietăţii. Serviciile de curăţenie, atât interioară, cât şi exterioară, au avut un avans procentual mai mare, ca urmare a adaptării echipelor on-site şi a consumabilelor, în contextul creşterii gradului de ocupare a clădirilor şi al majorării salariului minim.

Taxele locale au avut, de asemenea, un impact semnificativ, reprezentând una dintre cele mai consistente componente ale costului pe metru pătrat, iar această tendinţă de creştere ar putea continua. În schimb, cheltuielile cu mentenanţa tehnică şi asigurările au înregistrat cele mai mici creşteri, fiind aliniate cu rata inflaţiei.

Este important de menţionat că utilităţile de bază, precum energia, apa şi gestionarea deşeurilor, nu sunt incluse în taxele de mentenanţă, ci sunt facturate separat fiecărui chiriaş, în funcţie de consumul propriu. Deşi aceste costuri au înregistrat creşteri semnificative în perioada post-pandemică, ele nu sunt analizate în acest context.

„Din perspectivă regională, România este, în linii mari, la acelaşi nivel cu ţările vecine în ceea ce priveşte nivelul taxelor de mentenanţă, ceea ce nu ar trebui să surprindă având în vedere nivelul comparabil al salariilor. De exemplu, potrivit colegilor noştri, în Ungaria taxa medie de mentenanţă, fără utilităţi, s-a situat anul trecut în jurul valorii de 3,9 euro pe metrul pătratâ, iar în Polonia, la 4,5 euro pe metrul pătrat, diferenţele fiind explicabile prin salarii şi taxe locale mai mari în acele pieţe”, adaugă Iustin.

Colliers anticipează că presiunile din piaţa muncii vor continua să influenţeze aceste costuri, mai ales pe fondul creşterilor salariale.

”În plus, este posibil să asistăm la majorări suplimentare de taxe pe proprietate, într-un context în care România are în continuare venituri sub media europeană din impozitarea proprietăţilor, raportat la PIB”, precizează compania.

Divizia de Property Management a Colliers administrează în prezent aproximativ 660.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale, pentru circa 400 de chiriaşi, cu bugete operaţionale şi de mentenanţă care depăşesc anual 30 de milioane de euro.

