China impune taxe portuare speciale pentru navele americane

China a anunțat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezești, ca represalii pentru măsuri similare anunțate de Statele Unite în luna aprilie, informează AFP.

Aceste taxe se vor aplica începând de marțea viitoare navelor deținute de companii americane, celor închiriate de companii americane și celor construite în Statele Unite, a informat Ministerul chinez al Transporturilor, într-un comunicat.

Aceste nave care sosesc în China vor fi taxate cu 400 de yuani (48 de euro) pentru fiecare tonă netă. Tariful va crește la 640 de yuani (78 de euro) în aprilie anul viitor, după care vor urca anual până în 2028.

Aceste taxe portuare speciale se vor aplica fiecărei călătorii către China, nu fiecărei escale în port, dacă nava efectuează mai multe escale în China, fără a depăși cinci taxe pe an, a precizat Ministerul Transporturilor.

Această măsură va intra în vigoare în aceeași zi în care se va aplica o măsură similară decisă de autoritățile americane. Acestea din urmă vor percepe taxe navelor construite sau operate de companii chineze care acostează în Statele Unite. Inițiativa americană este rezultatul unei anchete lansate sub administrația fostului președinte Joe Biden.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Transporturilor din China a descris inițiativa Beijingului drept ‘un pas legitim destinat protejării drepturile și interesele legale ale companiilor maritime chineze’.

‘Îndemnăm Statele Unite să își rectifice imediat acțiunile și să pună capăt constrângerilor nerezonabile asupra industriei maritime chineze’, a declarat purtătorul de cuvânt.

Analiștii precizează că taxele portuare impuse de China pentru navele americane vor avea un impact mai mic decât cele impuse de SUA pentru navele chinezești.

Potrivit surselor din industria navală, anul trecut, șantierele navale chinezești au construit peste 1.000 de nave comerciale, în timp ce șantierele americane au construit mai puțin de 10 nave comerciale.