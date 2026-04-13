China oferă stimulente Taiwanului după vizita liderului opoziţiei

China a anunţat duminică zece noi măsuri de stimulare destinate Taiwanului, inclusiv relaxarea restricţiilor turistice, permisiunea pentru difuzarea unor seriale de televiziune considerate ”sănătoase” şi facilitarea vânzării produselor alimentare, după vizita în China a liderului opoziţiei de pe insulă, transmite Reuters.

Decizia vine la finalul unei deplasări în China a lui Cheng Li-wun, preşedinta partidului Kuomintang (KMT), cea mai mare formaţiune de opoziţie din Taiwan. Aceasta s-a întâlnit cu preşedintele chinez Xi Jinping şi a discutat despre necesitatea păcii şi reconcilierii între cele două părţi.

Cele zece măsuri, anunţate de agenţia oficială Xinhua, prevăd ”explorarea” creării unui mecanism de comunicare regulat între Kuomintang şi Partidul Comunist Chinez, reluarea completă a zborurilor între cele două părţi şi permisiunea pentru locuitori din Shanghai şi provincia Fujian de a vizita Taiwanul.

Autorităţile chineze vor institui şi un mecanism care să simplifice standardele de inspecţie pentru produsele alimentare şi cele din pescuit, însă acest lucru va avea loc pe baza condiţiei politice de opunere faţă de independenţa Taiwanului”, a precizat Xinhua.

De asemenea, serialele de televiziune, documentarele şi animaţiile produse în Taiwan vor putea fi difuzate în China dacă ”au orientare corectă, conţinut sănătos şi calitate ridicată a producţiei”.

Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan, instituţia responsabilă de politica faţă de China, a declarat că aşa-numitele ”concesii unilaterale” ale Beijingului reprezintă, de fapt, ”pastile otrăvite” prezentate drept ”pachete generoase de cadouri”.

Guvernul taiwanez susţine schimburi sănătoase şi ordonate peste Strâmtoarea Taiwan, însă acestea nu ar trebui să fie condiţionate de obiective sau condiţii politice, a transmis instituţia.

Într-o declaraţie separată, Kuomintang a salutat anunţul Chinei, afirmând că acesta reprezintă ”un cadou” pentru poporul taiwanez.

China refuză să discute cu preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, pe care îl consideră ”separatist”. Acesta respinge revendicările de suveranitate ale Beijingului asupra insulei guvernate democratic.

China şi Taiwanul se acuză reciproc pentru faptul că turismul chinez în masă către insulă nu a fost reluat după încheierea pandemiei de COVID-19.

De asemenea, Taiwanul a criticat anterior restricţiile impuse de China asupra importurilor unor produse agricole şi piscicole, afirmând că Beijingul a invocat uneori motive nejustificate, precum prevenirea răspândirii dăunătorilor sau bolilor, pentru a bloca aceste livrări.