China va stabili probabil un obiectiv de creștere a economiei de 4,5% – 5% în 2026

China va stabili probabil o țintă oficială de expansiune a PIB-ului în 2026 între 4,5% și 5%, a anunțat vineri publicația South China Morning Post (SCMP), ceea ce reflectă că nici chiar excedentul comercial record, de 1.200 miliarde de dolari, înregistrat anul trecut, nu poate proteja a doua economie mondială de încetinirea creșterii pe plan global, transmite Reuters.

‘Un astfel de obiectiv ar indica o toleranță față de o încetinire moderată… în condițiile în care Beijingul subliniază importanța unei dezvoltări ‘de calitate ridicată”, susțin trei surse citate de ziarul din Hong Kong.

Consiliul de stat pentru informații, care gestionează solicitările media în numele Guvernului, nu a răspuns solicitărilor Reuters de a face comentarii.

Economia chineză de 19.000 miliarde de dolari a crescut cu 5% în 2025, în linie cu obiectivul autorităților de la Beijing, și sfidând taxele vamale americane, menite să-i încetinească avansul. Dar analiștii avertizează că strategia Chinei de a majora exporturile în alte regiuni pentru a compensa consumul intern slab va fi dificil de susținut.

În pofida tensiunilor globale și a disputelor comerciale cu partenerii majori, cum ar fi Statele Unite, creșterea comerțului Chinei în 2025 s-a menținut la un nivel robust. Totuși, exporturile către SUA au scăzut cu 20% anul trecut, în timp ce importurile au înregistrat un declin de 14,6%.

Exportatorii chinezi s-au concentrat către alte piețe, pe fondul conflictului comercial cu Washingtonul, inclusiv Asia de Sud-Est, Africa, America Latină și Europa. Exporturile către Germania au crescut cu 10,5% anul trecut, la 118,3 miliarde de dolari, în timp ce importurile din Germania au scăzut cu 2,1%, la 92,8 miliarde de dolari.

FMI se așteaptă la o creștere a economiei mondiale de 3,3% anul acesta, în linie cu nivelul din 2025, înainte de a scădea cu un punct procentual în 2027, ceea ce înseamnă că exportatorii chinezi vor trebui probabil să accepte prețuri mai reduse dacă vor să susțină livrările record.

Analiștii avertizează că există riscul ca statul chinez să fie perceput ca o economie aflată în recesiune, chiar dacă cifrele oficiale privind creșterea PIB-ului continuă să le depășească cu mult pe cele ale altor economii dezvoltate.

Economiștii intervievați săptămâna trecută de Reuters estimau o încetinire a creșterii la 4,5% în 2026 și în 2027. FMI se așteaptă la un avans de 4,5% anul acesta, după ce în decembrie previziona o expansiune de 4,2%.