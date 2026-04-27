Chirițoiu: Nu reușim să diferențiem între cei care trebuie ajutați și cei care se pot descurca; slăbiciune a administrației

Măsura de reducere a accizei la carburanți este sub-optimală, iar acesta e stilul nostru de care nu reușim să ne dezbărăm, în care încercăm să-i ajutăm pe toți – și pe cei mai înstăriți și pe cei mai puțin înstăriți, a declarat, luni, la cea de-a opta ediție a Forumului Energiei, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

‘Să fim sinceri, în zona asta combustibililor, suntem dependenți de evenimente care nu sunt sub controlul nostru și asta este un lucru care poate fi greu de înțeles (…). Deci, ne adaptăm la evenimentele astea care sunt externe și evident că evoluțiile pe piața internațională sunt determinate de actuala criză din Golful Persic (…) Cât timp prețurile sunt mari, prețurile materiei prime sunt mari și prețurile produselor derivate o să fie mari. Ce putem noi face este să ne adaptăm și unde cred eu că a făcut foarte bine Guvernul este că a ajutat prioritar transportatorii, pentru că ei sunt foarte dependenți de costurile acestea și de costul combustibilului. Doi, dacă crește costul de transport, asta se duce în toată economia. După care s-a venit și cu măsura de reducere a accizei. Sub-optimală. Acesta e stilul nostru de care nu reușim să ne dezbărăm, în care încercăm să-i ajutăm pe toți: și pe ăia mai înstăriți și pe ăia mai puțin înstăriți. Sunt, evident, oameni pentru care creșterea prețului benzinei sau motorinei e foarte importantă. Dacă ți-a crescut cu 100 de lei un plin contează. În mod evident, sunt oameni din București pentru care 100 de lei la un plin chiar n-are nicio importanță. Când ai mașini de zeci de mii de euro, sincer, că mai plătești 20 de euro în plus la un plin, pentru foarte mulți, n-are absolut nicio valoare. N-are nicio importanță. Faptul că noi nu reușim să diferențiem între cei pentru care contează și care trebuie să fie ajutați și cei care se pot descurca este, cred, o slăbiciune a administrației noastre din care nu ieșim’, a punctat Chirițoiu.

Președintele autorității pentru concurență a spus, totodată, că un lucru bun s-a întâmplat pe zona de electricitate, unde consumatorii mai vulnerabili sunt ajutați de stat.

‘Cred că formula corectă e cea pe care o avem acum la electricitate și nu formulele pe care le-am practicat noi în trecut. Adevăr este că nu am fost singurii din Europa care am avut abordarea asta generală. Oricum, ideea e să și învățăm să devenim mai sofisticați în instrumentele de politică publică. Liberalizarea mi se pare că a mers bine, a mers normal la electricitate. În sensul bun, am văzut prețuri mai mari la început. Presiunea Hidroelectrica, în special, prețurile la furnizori au scăzut. Deci, n-am avut în general o aliniere, că toată lumea se aliniază sus. Presiunea asta concurențială a Hidroelectrica i-a forțat și pe alții să scadă prețurile și vedem cum ele au scăzut treptat (…) Singurul lucru care cred că nu s-a spus, e faptul că ar trebui să privilegiem industria. Noi vorbim foarte mult de consumatorii casnici, dar problemele energiei nu sunt atât de mult la casnici. Problema noastră serioasă, cred că e la prețul la industrie’, a afirmat Bogdan Chirițoiu.

Potrivit oficialului, în ceea ce privește gazele, în special după ce va începe producția în proiectul Neptun Deep, acestea nu vor fi automat mai ieftine.

‘În general, gazele astea au un preț de piață. Deci, simplul fapt că ele vin din Marea Neagră nu o să facă automat, cel puțin, ca gazele în România să fie mai ieftine decât în altă parte. Și avem un exemplu foarte bun. Ce vedem în criza asta, SUA, nu? SUA care se vaită și ea de creșterea prețului la benzină, deși SUA e un exportator de combustibili. Dar simplul fapt că America are petrol sau are gaze, nu înseamnă că petrolul și gazele alea vor fi mai ieftine decât în țările care nu au petrol și gaze. Deci, prețurile dacă cresc, cresc peste tot. La fel și cu gazul nostru din Marea Neagră, nu o să fie mai ieftin pentru români. Avantajul va fi că dacă-l avem noi, nu mai trebuie să-l cumpărăm. Deci, nu mai ies bani din țară, ne ajută pe zona de deficit comercial, vor veni niște venituri la buget, ne ajută pentru deficitul bugetar…’, a explicat Chirițoiu.

Conflictul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, ce au generat schimbări majore pe piețele energetice globale, vor fi teme de discuție în cadrul celei de-a opta ediții a Forumului Energiei, organizate, luni, la București, de publicația Financial Intelligence.