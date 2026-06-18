Christine Lagarde avertizează că AI ar putea reprezenta un risc la adresa stabilității financiare

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a avertizat miercuri cu privire la riscurile reprezentate de inteligența artificială (AI), afirmând că ‘o mână de modele fundamentale create de o mână de companii se împletesc cu sistemele financiare’ și a alertat asupra vulnerabilității și dependenței Europei în acest domeniu, transmite EFE.

În discursul său la cel de-al 19-lea summit COTEC Europe, care se desfășoară la Veneția, Lagarde a reamintit că majoritatea transformărilor tehnologice au provocat ‘euforie și panică’ pe piețele financiare: din 1970, în decurs de 50 de ani, lumea a experimentat peste 150 de crize sistemice, a remarcat Lagarde. ‘Este puțin probabil ca AI să fie singura excepție’, a spus Lagarde, care a subliniat că, spre deosebire de alte transformări tehnologice, AI ‘este destinată să remodeleze sectorul financiar din interior’, creând o nouă concentrare de riscuri și noi amenințări.

Chiar dacă a admis că revoluția AI nu poate fi oprită ‘indiferent cât de bine reglementați suntem’, președinta BCE a pledat pentru ‘pregătirea noastră astfel încât oamenii să beneficieze de ea și să rămână în siguranță ‘.

Reamintind faptul că, în prezent, ‘șapte companii de tehnologie valorează acum aproape o treime din piața bursieră din SUA’, și după ce a detaliat că firmele de top din sector apelează la credit privat în domenii ale sistemului financiar care sunt mai puțin transparente decât sistemul bancar tradițional și unde împrumuturile depășesc deja 200 de miliarde de dolari, președinta BCE a subliniat că o potențială corecție a piețelor bursiere de pe Wall Street ar lovi puternic Europa, deoarece o treime din acțiunile listate deținute de rezidenții zonei euro provin din SUA.

‘O scădere bruscă nu s-ar opri pe coasta Atlanticului; ar implica împrumuturi mai scumpe, mai puțină încredere și, în cele din urmă, pierderi de locuri de muncă și scăderea economiilor’, a subliniat Lagarde.

Pe lângă riscurile de pe piața bursieră, Lagarde a avertizat asupra concentrării riscurilor în cadrul sectorului bancar în sine, menționând că ‘aproape nouă din zece bănci pe care le supraveghem utilizează deja AI într-o anumită formă’. Cu toate acestea, președinta BCE a apreciat că, atunci când instituțiile recurg la aceleași modele lingvistice, ‘diversitatea care anterior proteja sistemul începe să dispară’, iar băncile încep să perceapă riscurile și să se miște simultan în aceeași direcție. De asemenea, ea a avertizat cu privire la potențialul inteligenței artificiale de a înarma infractorii cibernetici, amintind cum modelul MITOS de ultimă generație a trecut recent teste de securitate cibernetică la nivel de experți și a descoperit mii de vulnerabilități grave în software-ul care stă la baza sistemului bancar global.

Adresându-se șefilor de stat din Spania, Italia și Portugalia, Lagarde a făcut un apel politic direct pentru a stopa scurgerea de capital către ecosistemul american, deplângând că în Europa ‘economisim, dar nu investim în propria noastră forță, nu investim în propria noastră inovație’. ‘Apelul meu către oricine ia o decizie este să acționeze cât mai repede posibil pentru a crea, permanent, o uniune a piețelor de capital în care economiile europene să rămână pentru totdeauna, să fie investite în inovație care ne oferă suveranitatea pe care o merităm’, a concluzionat președinta BCE.

Summiturile COTEC privind inovația europeană, care reunesc politicieni, cadre universitare și lideri de afaceri din Spania, Portugalia și Italia, se desfășoară în fiecare an în una din cele trei gazdă. Următoarea ediție este programată să aibă loc în Spania.