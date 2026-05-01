Christine Lagarde (BCE): Stagflația descrie anii ’70, nu actuala situație a economiei

Economia zonei euro nu se confruntă cu stagflație, chiar dacă se intensifică riscurile la adresa inflației și a creșterii, a afirmat joi președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Reuters.

Analiștii avertizează că economia regiunii se confruntă în acest moment cu riscul stagflației, iar datele arată o creștere a prețurilor și o încetinire a creșterii economiei. Dar Lagarde susține că termenul nu este adecvat pentru condițiile actuale.

‘În anii ’70, inflația continua, continua, continua într-un ritm sustenabil și solid, iar șomajul era la un nivel ridicat. Cadrul monetar și fiscal nu avea nicio legătură cu ceea ce avem în prezent’, le-a spus Lagarde jurnaliștilor după anunțarea decizii de politică monetară a BCE.

‘Astfel, nu aplicăm stagflația, acest termen extravagant, la circumstanțele pe care le avem’, a adăugat șeful BCE.

‘Riscurile de creștere a inflației și riscurile de scădere a economiei s-au intensificat. Cu cât mai mult va continua războiul și cu cât mai mult prețurile la energie rămân ridicate, cu atât mai puternic va fi impactul asupra inflației și a economiei’. Așteptările inflaționiste pe termen mai lung rămân bine ancorate, deși pe termen scurt acestea s-au modificat semnificativ. Consiliul guvernatorilor nu se angajează în prealabil la o anumită evoluție a dobânzii’, a anunțat joi instituția de la Frankfurt.

Lagarde a explicat că proiecțiile BCE din martie, care indicau o creștere a PIB-ului zonei euro de 0,9% în 2026, de 1,3% în 2027 și de 1,4% în 2028, nu indică o stagnare.

‘În acest an este un avans mai redus, dar nu suntem în stagnare, și în niciun caz în recesiune’, a declarat Lagarde. Oficialul a adăugat: ‘Acum ne putem imagina scenarii în care ne îndreptăm spre acele situații. Dar nu este ceea ce vedem în acest moment’.

Unii analiști avertizează că șocul prețului energiei ar putea șterge 0,5 puncte procentuale din creșterea economiei zonei euro.

Datele Eurostat arată că Produsul Intern Brut al celor 20 de state din zona euro, dar și cel al UE, a înregistrat un avans de 0,1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 0,2% în trimestrul patru 2025, comparativ cu trimestrul precedent.

Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 1% în UE în primul trimestru din 2026, după un avans de 1,3% în zona euro și unul de 1,4% în UE în trimestrul precedent.