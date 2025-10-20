Christine Lagarde: Bulgaria va avea drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE, după adoptarea euro

Banca Centrală Europeană întâmpină cu căldură intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, când țara va deveni membru cu drepturi depline a uniunii monetare, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat televiziunii naționale bulgare, BNT, și difuzat duminică seara, transmite BTA.

Oficialul BCE a explicat că Bulgaria va beneficia de pe urma stabilității, lichidității și avantajelor monedei unice. De asemenea, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, va participa cu drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE, alături de ceilalți 20 de guvernatori ai statelor membre din zona euro. În septembrie, Radev a participat ca observator la întâlnirea Consiliului guvernatorilor BCE.

Lagarde a explicat că tranziția la euro dă posibilitatea cetățenilor și companiilor bulgare să facă transferuri de bani, călătorii și să efectueze tranzacții în orice loc din zona euro fără a trebui să schimbe bani. Ei nu trebuie să se gândească la fluctuațiile cursului de schimb, dacă leva este mai ieftină sau mai scumpă, sau la ce rată va fi schimbată. Moneda va fi aceeași pentru toate statele membre zonei euro, a subliniat șeful BCE, furnizând stabilitate și flexibilitate deoarece se știe valoarea exactă a euro. Este o monedă puternică, considerată a fi a doua monedă de rezervă pe plan global, a subliniat Lagarde.

Pentru bănci, intrarea în zona euro înseamnă o mai mare stabilitate, acces la mai multe lichidități, participarea într-un grup de bănci mai importante, precum și supervizarea serioasă și coerentă în cadrul sistemului, a declarat președintele BCE.

Răspunzând întrebărilor cetățenilor, care și-au exprimat temerile privind prețurile și inflația în urma înlocuirii levei cu euro, Lagarde a explicat că aceste schimbări provoacă întotdeauna îngrijorare. În ultimă instanță, unele mărfuri ar putea fi puțin mai scumpe dar discrepanțele sunt reduse iar pe termen mai lung nu vor exista schimbări semnificative. Institutiile au multe pârghii la dispoziție pentru a preveni abuzul în timpul tranziției la euro, a adăugat Lagarde.

De asemenea, șeful BCE a spus că nu a fost niciodată în Bulgaria dar va vizita Sofia cu ocazia aderării țării la euro.

Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunțat autoritățile de la Sofia. Conform cerințelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar și precis pe toate etichetele de preț.