Cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, cu 0,5%, în primul semestru

Cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 comparativ cu perioada similară din 2025, pe ansamblu, cu 0,5%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria prelucrătoare (-0,9%), arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit INS, industria extractivă a crescut cu 10,2%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-4,8%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-4,3%) și industria bunurilor de uz curent (-0,8%). Creșteri au înregistrat: industria energetică (+14,4%) și industria bunurilor intermediare (+1,7%).

De asemenea, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în luna iunie 2026 comparativ cu luna precedentă, pe total, cu 6,1%, datorită creșterilor înregistrate în industria extractivă (+29,1%) și în industria prelucrătoare (+5,1%).

Pe marile grupe industriale, creșteri au înregistrat: industria bunurilor intermediare (+8,4%), industria bunurilor de capital (+7,8%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+4,9%) și industria bunurilor de uz curent (+3,5%). Industria energetică a scăzut cu 3,1%.

Totodată, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în luna iunie 2026 față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 4,4%, datorită creșterilor înregistrate în industria extractivă (+49,7%) și în industria prelucrătoare (+2,8%).

Pe marile grupe industriale, creșteri au înregistrat: industria energetică (+28,4%), industria bunurilor intermediare (+8,8%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (+2,2%). Scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-0,8%) și industria bunurilor de uz curent (-0,5%).