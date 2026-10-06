Motreanu: Grindeanu ne oferă teatrul obișnuit – comedia revendicării funcției de prim-ministru

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, consideră că liderul PSD, Sorin Grindeanu, oferă din nou ‘teatrul obișnuit’, și anume ‘comedia revendicării funcției de prim-ministru’, susținând că acesta invocă dreptul partidului pe care îl conduce de a da premierul, iar, ‘când vine momentul asumării, iese discret din distribuție’.

‘Sorin Grindeanu ne oferă din nou teatrul obișnuit, deja un clasic al politicii românești – comedia revendicării funcției de prim-ministru: invocă dreptul PSD de a da premierul, ca partid care a câștigat alegerile parlamentare. Când vine momentul asumării, iese discret din distribuție. A clamat-o public, dar asta extrem de anemic, doar pentru a mima minima voința necesară în fața propriului electorat și activ de partid’, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Liberalul a arătat că dacă PSD consideră că i se cuvine premierul, atunci Sorin Grindeanu trebuia să ceară mandatul răspicat, mai ales la întâlnirile informale de la Cotroceni, nu doar prin declarații publice.

‘Să spună clar: ‘PSD vrea funcția de premier, iar eu sunt gata să mi-o asum’. Sau să propună un alt lider PSD care este gata să o facă. Dacă ar fi dorit cu adevărat această funcție, ar fi obținut-o. Aici se termină însă piesa și începe regia. Grindeanu nu vrea funcția pentru el, dar nici nu lasă un alt lider PSD să intre în scenă și să și-o asume. Un premier PSD ar trebui să-și asume direct guvernarea și costurile ei. Și, inevitabil, ar deveni un nou centru de putere în propriul partid’, a adăugat Motreanu, europarlamentar.

În opinia lui Motreanu, PSD are o ‘lungă tradiție’ în ‘această piesa a fugii de asumare și a neasumării de responsabilități’.

‘De fiecare dată când a fost la guvernare, s-a comportat ca un partid de opoziție, iar când a fost în opoziție, pentru puțin timp, a controlat guvernarea. Mult mai comod pentru PSD este un premier din afara partidului. Premierul în vitrină. PSD la încasat beneficiile. Alții la achitat nota de plată. Puterea la PSD. Răspunderea la alții’, a susținut liberalul.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni seara, după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, că noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan ‘continuă să sfideze matematica parlamentară’.

‘Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După patru premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere’, a scris Sorin Grindeanu, luni seara, pe pagina sa de Facebook.