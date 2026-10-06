Dominic Fritz: USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține pe Luca Niculescu

USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, a declarat președintele partidului, Dominic Fritz.

Totodată, el a reiterat că USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau ‘controlat’ de PSD.

‘USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE. USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR’, a afirmat Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Liderul USR a adăugat că decizia privind o eventuală susținere a guvernului condus de Niculescu va fi luată în forurile statutare ale partidului.

‘Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi ‘independent’. România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o’, a mai scris Dominic Fritz.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.