Luca Niculescu: E momentul să construim. Nu pot promite miracole, pot promite seriozitate în folosirea banului public

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, luni, că prima misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un Guvern ce va fi ‘profund ancorat’ în direcția europeană și euroatlantică a României, menționând că va avea discuții în acest sens cu partidele parlamentare.

Niculescu a spus că nu poate promite miracole, dar poate promite seriozitate în folosirea banului public, accelerarea investițiilor și a reformelor.

‘Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care la rândul său este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un Guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care le vom pune în practică’, a afirmat Niculescu, la Palatul Cotroceni, după ce a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan.

Acesta a arătat că este nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție.

‘Nu pot promite miracole. Ce pot să promit este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România, iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea’, a transmis Niculescu.

El a adăugat că, în ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația locală și centrală au lucrat împreună pentru un obiectiv comun – aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, fiind cel mai important proiect, după aderarea României la NATO și UE.

‘Astăzi România este prima dintre cele opt țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este clubul democrațiilor dezvoltate ale lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, cu apartenențe politice diferite, au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României’, a arătat Luca Niculescu.

El a mai spus că ‘în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți’.

‘Acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte! E momentul să construim’, a încheiat Niculescu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.