Ionel Bogdan despre învestirea noului Guvern: PNL va lua o decizie după analizarea programului și a echipei

Partidul Național Liberal va lua o decizie referitoare la votul de învestitură a Guvernului pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu, după ce va analiza programul de guvernare și echipa propusă de acesta, a transmis luni purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

‘Partidul Național Liberal ia act de decizia președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru. În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune. Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură’, a anunțat Ionel Bogdan, pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.