China a redus drastic avantajul SUA în domeniul IA

Progresele recente ale Chinei în domeniul inteligenței artificiale (IA) au redus ‘drastic’ avantajul companiilor americane în acest sector, care, în ultimele luni, a devenit unul din principalele fronturi ale rivalității tehnologice dintre Beijing și Washington, a informat agenția Bloomberg, relatează marți EFE.

Principalele modele chineze au rămas la doar 3% distanță față de concurenții lor americani în scorurile de referință după lansarea versiunii 4.1 a Flash de la DeepSeek în septembrie, conform unui raport publicat luni de Bloomberg Intelligence (BI).

Flash V4.1 a ocupat luna trecută locul șase la nivel mondial pe LiveBench, un indicator care evaluează modelele de IA în funcție de răspunsurile și analizele privind întrebări, ghicitori sau sarcini, cu un scor de 81,1, nu foarte departe de modelul Fable 5.1 al companiei americane Anthropic, care s-a clasat pe primul loc cu 83,4 puncte.

Această distanță de 3% dintre cele două modele reprezintă o scădere importantă față de 9% înregistrată în mai și 15% la începutul acestui an, ceea ce prezice ‘noi câștiguri de cotă de piață’ pentru platformele chineze, a afirmat Robert Lea, analist senior la BI.

Expertul a avertizat că progresul Chinei ‘stârnește mai multe întrebări despre sustenabilitatea pe termen lung a supremației tehnologice americane’ în inteligența artificială, deși doar trei companii chineze (DeepSeek, Moonshot și Alibaba) și-au clasat modelele între primele 15 la nivel mondial.

Publicarea acestui raport are loc într-un context de puternică concurență între Statele Unite și China pentru a conduce dezvoltarea IA.

Președintele american Donald Trump a declarat în septembrie că ‘cine câștigă cursa IA, câștigă’ și a refuzat să încetinească progresul acestei tehnologii de teamă ca China să nu depășească SUA.

După întâlnirea recentă de la Washington între președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, guvernele celor două țări au convenit să înființeze un canal de comunicare bilateral pentru incidente legate de IA și au susținut folosirea termenului ‘superinteligență’ pentru a se referi la IA.