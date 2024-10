Ciolacu vrea investiţii mai mari anul viitor. Ce spune despre restructurări ale aparatului bugetar

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că îşi doreşte ca anul viitor nivelul investiţilor publice să îl depăşească pe cel înregistrat anul acesta. Întrebat dacă, în contextul planului fiscal de reducere a cheltuielilor publice, sunt posibile restructurări ale aparatului bugetar. Ciolacu a amintit că de luni de zile există „breaking news” pe tema introducerii de noi taxe sau impozite, lucru care nu s-a întâmplat.

„Am avut o discuţie de şase luni sau de un an de zile de breaking news-uri în care vin taxe noi. N-au venit. Am avut, pe urmă, şase luni discuţii de TVA-ul, se măreşte … de apocalipsă. Pe urmă am avut discuţii de impozite noi pe muncă. Nu sunt în acest plan. Pentru că am negociat un plan pe şapte ani. Ei ce ne cer? Dom-le, rămâneţi în anvelopa în care sunteţi! Şi aveţi două condiţii: ori veniţi cu noua lege a salarizării pe care trebuie să venim şi o puneţi în aplicare când ajungeţi la 5% deficit, lucru care nu va fi foarte greu în următorii doi ani, dar continuaţi ritmul acesta de investiţii. Cu alte cuvinte s-a creat un echilibru macroeconomic între cheltuieli, investiţii şi venituri. Am crescut veniturile de la 27%, cum le-am luat, le-am crescut la 29,6%. Şi de aceea, sunt nişte filosofi înainte, care au trecut acolo că anul viitor va trebui să avem, 2,5% parcă, venituri noi din PIB şi domnul ministru al Finanţelor, acelaşi ministru multhulitul, care venea cu impozite şi taxe, a negociat să fie doar 1,1%. Asta lăsând clar, fără să fie o forţare a creşterii impozitelor”, a afirmat Marcel Ciolacu, sâmbătă, la Slobozia, întrebat dacă, în contextul planului fiscal de reducere a cheltuielilor publice, sunt posibile restructurări ale aparatului bugetar.

Şeful Guvernului susţine că îşi doreşte ca anul viitor nivelul investiţiilor să îl depăşească pe cel din acest an.

„Vreau, anul viitor, să avem, pentru primă oară, să depăşim anul acesta şi să fie investiţii de peste 110 miliarde”, afirmă primul ministru.