Cipru aşteaptă 100.000 de turişti români în acest an, în creştere faţă de anul trecut

Cipru aşteaptă 100.000 de turişti români în acest an, în creştere de la 95.000 de vizitatori din România anul trecut, a declarat pentru News.ro Kostas Koumis, ministrul adjunct al Turismului din Cipru. Cei mai mulţi turişti care vizitează Cipru vin din Regatul Unit, Israel, Polonia, Grecia şi Suedia, iar România este o piaţă extrem de promiţătoare, spune oficialul, precizând că ţara are o climă prietenoasă aproape tot anul.

Sosirile turistice în 2024 au atins 4,04 milioane, în creştere cu 5,1% faţă de anul precedent.

”Anul trecut, am înregistrat o performanţă record. Numărul vizitatorilor a depăşit 4 milioane pentru prima dată, mai exact am avut 4.040.000 vizitatori. Am observat cum multe pieţe au raportat creşteri, România a fost printre aceste pieţe. Doar din România am primit 95.000 de turişti anul trecut, ceea ce a fost o cifră record, şi suntem foarte siguri că anul acesta vom depăşi 100.000 de vizitatori”, a declarat pentru News.ro Kostas Koumis, ministrul adjunct al Turismului din Cipru.

În ceea ce priveşte primele trei luni ale anului, Cipru a înregistrat o creştere de 6,5% a numărului de turişti din toată lumea, faţă de anul anterior, şi o creştere de 35% a veniturilor din turism.

”Legat de factorii care au generat aceste creşteri, am încercat să aducem îmbunătăţiri conectivităţii aeroportuare din ţară, trebuie să avem o conectivitate excelentă. De exemplu, din România, avem zboruri din şapte oraşe diferite, ceea ce este foarte important, deoarece oferim posibilitatea turiştilor din regiuni diferite să viziteze Cipru. Ştim că unii dintre ei au vizitat Ciprul pentru prima dată. Dar această conectivitate s-a îmbunătăţit şi pe alte pieţe, cum ar fi cea cu Germania, unde se zboară din Cipru spre zece oraşe germane, dar şi Regatul Unit. Iar până luna viitoare, avem legături directe cu Arabia Saudită”, spune ministrul adjunct.

În plus, Cipru a investit foarte mult şi în promovare şi marketing.

”Încercăm să fim cât mai aproape de industria turismului de pe diverse pieţe”, a adăugat oficialul.

Cei mai mulţi turişti care vizitează Cipru vin din Regatul Unit, Israel, Polonia, Grecia şi Suedia.

”România este o piaţă extrem de promiţătoare. Românii trebuie să ştie că Cipru nu este doar o destinaţie pentru mare şi soare, ci oferă multe alte produse, de exemplu turism religios, rural şi cultural. Cipru este şi o destinaţie recunoscută pentru experienţele gastronomice. Ţara noastră poate fi vizitată tot anul”, a mai spus el.

În Cipru, sezonul începe la mijlocul lunii aprilie şi se încheie la mijlocul lunii noiembrie.

Având o strategie de promovare clar stabilită, numărul turiştilor care vin în vacanţă în Cipru depăşeşte de trei ori populaţia ţării.

Pe lângă oraşele Limassol, Larnaca, Paphos sau capitala Nicosia, turiştii pot merge la plajă în Ayia Napa, Protaras şi zona Cavo Greco. Alte obiective ce nu trebuie ratate în Cipru sunt Băile Afroditei, situl arheologic Kourion, teatrul antic greco-roman şi Parcul Naţional Akamas.

Cipru este a treia insulă ca mărime din Marea Mediterană, după Sicilia şi Sardinia. Are 77 de plaje cu Steag Albastru, o etichetă ecologică acordată plajelor şi cu titlul de „Cele mai curate ape de scăldat din Europa.