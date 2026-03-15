Cipru estimează că va exporta gaze naturale din 2028

Ministrul cipriot al Energiei, Michael Damianos, a declarat că Cipru ar putea începe să producă gaze naturale pentru export încă din 2028, ceea ce ar putea consolida eforturile Europei de a-şi diversifica sursele de energie, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu accentuează preocuparea referitoare la aprovizionare, scrie ekathimerini.com.

Conflictele din Golf au stârnit îngrijorări cu privire la tranzitul energiei prin puncte de blocaj precum Strâmtoarea Ormuz, un coridor responsabil pentru aproximativ o cincime din comerţul mondial cu petrol, care a ajuns aproape într-un impas după ce SUA şi Israelul au început atacurile asupra Iranului pe 28 februarie.

Discutând despre dezvoltarea descoperirii de gaze offshore cipriote Cronos, Damianos a declarat pentru Reuters într-un interviu: „Sperăm că vom avea gaze până în 2028”.

„Cred că, în general, criza din Orientul Mijlociu arată că ar trebui să ne exploatăm rezervele, în special pe cele din afara regiunii Golfului”, a spus Damianos. „Nu putem depinde de zone specifice.”

„A avea rezerve exploatabile în estul Mediteranei ar trebui să fie o prioritate, nu doar pentru Cipru, ci în general pentru UE”, a spus el.

Cipru a descoperit aproximativ între 15 şi 18 trilioane de metri cubi de gaze în şase zone din zona sa economică exclusivă, deşi dezvoltarea a fost lentă, deoarece descoperirile sunt răspândite pe mai multe blocuri offshore şi necesită decizii de investiţii separate.

Zăcământul Cronos, descoperit de Eni (Italia) şi TotalEnergies (Franţa), conţine puţin peste trei trilioane de metri cubi de gaze – suficient pentru a aproviziona Cipru timp de decenii sau pentru a susţine exporturile către pieţele regionale.

Se aşteaptă ca zăcământul să fie dezvoltat folosind infrastructura existentă în Egipt, unde gazul ar fi procesat şi lichefiat înainte de a fi expediat în principal către pieţele europene.

Damianos a declarat că posibilitatea construirii unui terminal de export de gaze naturale lichefiate în Cipru nu este exclusă, dar ar depinde de descoperiri mai mari.

Pe lângă dezvoltarea gazelor, Cipru derulează şi proiecte majore de infrastructură electrică, inclusiv Marele Interconector Maritim (GSI) dintre Grecia, Cipru şi Israel.

Damianos a declarat că proiectul construcţiei cablului submarin are ca scop principal consolidarea sistemului energetic al insulei şi reducerea izolării acesteia de reţelele energetice europene.

„Este un proiect important în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării”, a spus el.