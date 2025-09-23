Circa 17.000 de proiecte PNRR vor fi puse într-o bază de date indexabilă și monitorizate printr-un sistem ‘semafor’

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va introduce o raportare de tip date deschise, cu toate proiectele din PNRR, respectiv 17.000, care vor fi puse într-o bază de date indexabilă după localizare, tipul de beneficiar sau tipul de intervenție, a anunțat luni ministrul de resort, Dragoș Pîslaru, la un eveniment de specialitate.

‘Săptămâna aceasta este o săptămână cu suspans, nu numai pentru că avem o reformă de pe PNRR, un jalon suspendat – mă refer la Curtea Constituțională și la pensiile speciale, pensiilor magistraților, care fac ca această săptămână să fie așa, cu fiori pe șira spinării – ci și pentru faptul că mai avem doar două memorandumuri care mai trebuie aprobate din lista memorandumurilor ca să putem închide complet lista de proiecte. Și apoi se pune problema: o să avem lista, dar ce facem cu lista? Discutăm de circa 17.000 de proiecte, ca să aveți o idee cu privire la universul PNRR, care vor fi puse într-o bază de date indexabilă după localizare, tipul de beneficiar, tipul de intervenție și multe alte criterii. Vom introduce o raportare de date deschise, cu toate proiectele acestea’, a menționat Dragoș Pîslaru, la cea de-a XIII-a ediție a Forumului Eurosfat 2025, organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și Universitatea din București.

El consideră că aceste măsuri vor aduce transparență și predictibilitate.

‘Scoți pe masă dacă ești sau nu în PNRR, dacă finanțarea ta este prioritizată sau nu, acesta fiind un prim pas important pentru oricine dorește să implementeze. În al doilea rând este predictibilitatea. Toate aceste proiecte vor avea un regim special de finanțare, astfel încât ele să poată fi accelerate, să poți avea un credit de accelerare, să știi că facturile se duc glonț la Finanțe și că sumele sunt rezervate. Al treilea lucru care este absolut fundamental, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pleacă de la o relație de încredere, însă vrea să aibă acces la această listă de proiecte, să se poată asigura ca proiectele se întâmplă la timp’, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, proiectele vor fi monitorizate printr-un sistem tip ‘semafor’. ‘Vom începe cu trei culori, dar vom merge poate pe 20, 40, 60, 80, 100% stadiu de implementare, astfel încât să putem urmări proiectele în funcție de acest lucru. Din 17.000 de proiecte, în fiecare zi, în fiecare săptămână, vom avea proiecte făcute’, a explicat Pîslaru.

Totodată, el a subliniat că zi de zi sunt proiecte care se întâmplă.

‘Am un mesaj care m-a bucurat foarte tare. Încă 20 de case au fost reabilitate pe RePowerEU în județul Botoșani. Sunt 20 de familii din zona de vulnerabilitate care au casele reabilitate, ba chiar 37 cu tot cu renovarea casei, panouri și baterii, pe bani europeni. Este cea mai buna modalitate de a reduce factura la energie’, a adăugat ministrul.