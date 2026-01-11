CNAB: Traficul aerian pe aeroporturile Capitalei se desfășoară în condiții de iarnă

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, a anunțat duminică Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

‘Aeronavele aterizează și decolează în siguranță. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo la București. Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor’, au transmis reprezentanții CNAB.

Potrivit sursei citate, pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene. De asemenea, se intervine constant cu utilajele proprii pentru menținerea suprafeței de mișcare în condiții optime de operare.

CNAB precizează că informațiile în timp real despre situația zborurilor pot fi găsite pe pagina de web www.bucharestairports.ro.

Municipiul București se află sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă, în intervalul 11 ianuarie, ora 1:30 – 13 ianuarie, ora 10:00.