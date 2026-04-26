CNPP: 882.012 beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari, în martie 2026

Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în martie 2026, de 882.012 persoane, cu 1.286 mai puține comparativ cu luna anterioară, dintre care 842.773 erau pensionari din sistemul public, iar 39.239 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 537 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (628 lei), Hunedoara (601 lei), Bistrița-Năsăud (595 lei) și Cluj (595 lei).

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 39.901, și în județele Suceava (35.745 pensionari), Iași (31.870), Dolj (30.222), Maramureș (28.631) și Prahova (28.100).

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 364 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov (476 lei), Hunedoara (465 lei) și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (476 lei, respectiv 438 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (3.035 persoane), urmat de județele Botoșani (2.444), Olt (2.411) și Suceava (2.212).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit ‘Indemnizație socială pentru pensionari’, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.