Codirlașu (CFA România): Ceea ce vedem acum este o volatilitate a activelor românești în contextul evoluției politice

Volatilitatea recentă a activelor românești este determinată de evoluțiile din plan politic, fenomen vizibil atât pe piața de capital și pe cea a titlurilor de stat, cât și pe cursul valutar, susține președintele CFA România, Adrian Codirlașu.

‘Ceea ce vedem acum este o volatilitate ridicată a prețurilor activelor românești în contextul evoluțiilor politice. Am văzut acest lucru la Bursă, la obligațiunile de stat, iar acum și la cursul valutar euro/leu. Pentru România este extrem de important să absoarbă banii din PNRR, pentru că sunt prinși ca venituri în bugetul de stat. Nerealizarea acestui obiectiv va avea impact puternic asupra sustenabilității deficitului bugetar. Așa cum menționează și agențiile de rating, atragerea fondurilor UE este de asemenea esențială și pentru păstrarea ratingului de economie recomandată investițiilor. Deficitul bugetar și cel de cont curent sunt în continuare nesustenabile și este în continuare nevoie de reformă în sectorul public. Dacă aceasta este stopată, acest lucru va avea automat impact și asupra încrederii investitorilor în economia românească’, a explicat joi, pentru AGERPRES, Adrian Codirlașu.

Moneda națională s-a depreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creștere cu 4,13 bani (0,8%) față de cotația precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.