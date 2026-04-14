Comisia Europeană a percheziţionat o companie de produse din ciocolată, suspectată de încălcarea regulilor de concurenţă

Comisia Europeană a efectuat percheziţii la sediile unei companii din industria produselor de ciocolată, suspectată de încălcarea legislaţiei antitrust a Uniunii Europene, care interzice cartelurile şi practicile anticoncurenţiale, transmite Reuters.

Autoritatea europeană pentru concurenţă a anunţat luni, într-un comunicat, că verificările au avut loc la facilităţile companiei din două state membre ale Uniunii Europene.

Instituţia nu a dezvăluit numele companiei vizate şi nici ţările în care au avut loc percheziţiile.

Comisia Europeană utilizează astfel de inspecţii neanunţate atunci când există suspiciuni serioase privind acorduri între companii pentru fixarea preţurilor, împărţirea pieţelor sau alte practici care limitează concurenţa.

Executivul european a precizat că aceste verificări nu înseamnă că firma este vinovată şi nici nu indică rezultatul final al investigaţiei. Dacă se confirmă încălcări ale regulilor antitrust, companiile pot primi amenzi de până la 10% din cifra lor globală de afaceri anuală.