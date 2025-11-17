Comisia Europeană aprobă achiziția grupului Iveco de către Tata Motors

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Iveco Group N.V. din Țările de Jos de către TML Commercial Vehicles Limited din India, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Tranzacția se referă în principal la producția și furnizarea de vehicule comerciale pentru autovehicule și de componente pentru autovehicule.

Comisia a concluzionat că tranzacția notificată nu ar ridica probleme de concurență, având în vedere poziția combinată limitată a societăților pe piață care rezultă din tranzacția propusă. Tranzacția notificată a fost examinată în cadrul procedurii simplificate de examinare a concentrărilor economice.