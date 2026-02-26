Comisia Europeană găzduiește lansarea Instrumentului EastInvest pentru sprijinirea regiunilor UE afectate de războiul din Ucraina

Comisia Europeană va găzdui joi lansarea unei noi inițiative menite să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, indică un comunicat al executivului comunitar.

Această inițiativă, intitulată Instrumentul EastInvest (EastInvest Facility), se află în centrul strategiei pentru regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, adoptată săptămâna trecută de Comisie pentru a ajuta aceste regiuni să facă față provocărilor cu care se confruntă ca urmare a războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei.

Instrumentul EastInvest va fi o platformă de finanțare specifică pentru regiunile estice ale UE, care va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Nordică de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și băncile naționale de promovare din nouă state membre: Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.

Aceasta va facilita accesul promotorilor de proiecte privați și publici din regiunile estice ale UE la împrumuturi și la sprijin consultativ pentru a-și stimula economiile, a dezvolta comerțul și a spori securitatea. Cele patru instituții financiare participante estimează că mecanismul va furniza cel puțin 28 de miliarde de euro sub formă de investiții private și publice în regiunile respective.

Instituirea unei platforme specifice va permite o mai bună coordonare între investitorii relevanți și va asigura o complementaritate și sinergii ridicate ale intervențiilor lor în regiunile frontaliere estice. De asemenea, EastInvest va contribui la coordonarea acordării de împrumuturi și de sprijin consultativ, inclusiv autorităților publice locale, în regiunile frontaliere estice. Acesta va aborda nevoile de investiții identificate în strategiile de dezvoltare ale regiunilor care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina prin acordarea de sprijin specific sub formă de împrumuturi de către instituțiile participante.

Inițiativa EastInvest va fi lansată în cadrul unui eveniment la nivel înalt găzduit la Bruxelles de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme Rafaelle Fitto, în cadrul căruia BEI și celelalte instituții financiare internaționale și bănci naționale de promovare vor semna declarația de intenție privind noul instrument.

La eveniment, care va fi deschis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor fi prezenți președinta BEI, Nadia Calvino, și reprezentanți la nivel înalt din cele nouă țări, care vor discuta despre provocările și oportunitățile inerente asigurării prosperității pentru regiunile frontaliere estice ale Europei. Printre participanți se numără prim-miniștrii Ilie Bolojan (România), Kristen Michal (Estonia), Inga Ruginiene (Lituania) și Evika Silina (Letonia).

Regiunile UE care se învecinează cu Rusia și Belarus s-au confruntat cu cele mai mari perturbări cauzate de războiul de agresiune al Rusiei, confruntându-se cu obstacole comerciale grave, cu scăderea populației ca urmare a închiderii frontierelor și cu impactul sancțiunilor. Drept răspuns, Uniunea Europeană a extins sprijinul politic, tehnic și financiar acordat acestor regiuni pentru a consolida infrastructura, capabilitățile de apărare și oportunitățile de ocupare a forței de muncă, deși conflictele în curs evidențiază necesitatea unui ajutor suplimentar.