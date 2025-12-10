Comisia Europeană investighează din nou Google

Comisia Europeană a lansat marți o investigație antitrust privind utilizarea de către Google a conținutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligența artificială (AI), precum și video-urile încărcate pe YouTube și folosite pentru a antrena modele AI, transmite DPA.

Comisia Europeană a precizat că va evalua dacă Google încalcă reglementările blocului comunitar privind concurența, deoarece nu ar fi compensat în mod adecvat editorii sau nu le-a oferit posibilitatea de a refuza folosirea conținutului lor pentru sinteze generate de AI fără a pierde accesul la Google Search.

‘Într-adevăr, mulți editori depind de Google Search pentru traficul utilizatorilor și nu vor să riște să piardă accesul la el’, a informat Executivul comunitar.

Rezultatele căutării generate cu AI au fost criticate de editori deoarece prima dată Google afișează sinteza conținutului și nu un link direct către paginile lor online. Astfel se reduce traficul către site-urile lor, provocând pierderi din publicitatea plasată pe site-urile lor. În plus, Comisia Europeană va investiga folosirea de către Google de video-uri încărcate pe platforma sa proprie YouTube pentru a antrena modele generative AI fără a oferi creatorilor de conținut compensații adecvate sau posibilitatea de a renunța.

Executivul comunitar vrea să ancheteze practicile care blochează dezvoltatorii AI rivali să utilizeze YouTube pentru a antrena modele lor.

Dacă în urma investigației se ajunge la concluzia că Google a încălcat legislația UE, Comisia Europeană poate impune o amendă gigantului american.

‘O societate liberă și democratică depinde de diversitatea media, accesul deschis la informații și un mediu creativ vibrant. Aceste valori sunt în centrul a ceea ce suntem noi ca europeni. AI aduce inovații remarcabile și multe beneficii oamenilor și companiilor din Europa, dar acest progres nu poate veni în detrimentul principiilor din inima societăților noastre’, a afirmat Teresa Ribera, vicepreședintele executiv pentru o tranziție curată, justă și competitivă.

‘De aceea investigăm dacă Google a impus condiții incorecte editorilor și creatorilor de conținut, în timp ce dezavantajează modelele AI ale dezvoltatorilor rivali, încălcând legislația UE privind concurența’, a adăugat oficialul.

Lansarea unei investigații pentru a evalua dacă Google a încălcat legislația UE abuzând de poziția de piață dominantă nu prejudiciază rezultatul anchetei, a subliniat Comisia Europeană.

Deja Executivul comunitar a lansat câteva investigații antitrust contra Google, acuzând compania că abuzează de poziția sa dominantă pe piață, încălcând reglementările blocului comunitar. Unele au avut ca rezultat amenzi ridicate.