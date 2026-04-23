Comisia Europeană propune protejarea europenilor de criza energiei fosile și accelerarea tranziției către o energie curată

Comisia Europeană (CE) a lansat miercuri ‘AccelerateEU’ – setul de instrumente menit să ofere ajutor imediat gospodăriilor și industriilor europene, în special celor mai vulnerabile, plasând în același timp Europa pe o traiectorie constantă către independența energetică, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

De la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, UE a cheltuit încă 24 de miliarde euro pentru importurile de energie din cauza prețurilor mai mari – fără a primi nicio moleculă suplimentară de energie – precizează CE.

Situația geopolitică actuală reamintește în mod clar că accelerarea tranziției către o energie curată, sigură și la prețuri accesibile este un imperativ economic și de securitate. ‘AccelerateEU’ prezintă atât măsuri pe termen scurt, cât și măsuri structurale cu efect pe termen mai lung pentru a reduce și mai mult dependența de piețele volatile ale combustibililor fosili și pentru a consolida reziliența Europei la riscurile viitoare pe baza energiei curate și a electrificării produse pe plan intern, se arată în comunicat.

Comisia se va asigura că măsurile la nivelul statelor membre se vor lua în deplină coordonare. Acestea includ reumplerea depozitelor subterane de gaze și utilizarea flexibilităților în normele de constituire a stocurilor sau orice eliberare excepțională de stocuri petroliere. Grupurile de coordonare pentru petrol și gaze se reunesc frecvent pentru a asigura conștientizarea deplină a situației în rândul statelor membre. Măsurile de urgență specifice și măsurile menite să asigure disponibilitatea combustibilului pentru avioane cu reacție și a motorinei, inclusiv disponibilitatea capacităților de producție ale rafinăriilor de petrol, ar trebui să fie strâns coordonate.

În plus, va fi înființat un nou Observator al combustibililor pentru a urmări producția, importurile, exporturile și nivelurile stocurilor de combustibili pentru transport din UE. Acest lucru va permite identificarea rapidă a potențialelor deficite și, în cazul eliberării de stocuri de urgență, va sta la baza unor măsuri specifice de menținere a unei distribuții echilibrate a combustibililor. Pentru a atenua impactul prețurilor ridicate ale combustibililor și al posibilelor deficite de combustibili asupra sectorului aviației din UE, Comisia va oferi, de asemenea, claritate cu privire la flexibilitățile existente în cadrul UE în domeniul aviației, se arată în comunicat.

Protejarea consumatorilor, inclusiv a industriei, de vârfurile de preț poate include scheme specifice de sprijin pentru venit, vouchere energetice și sisteme de leasing social, reducând accizele la energia electrică pentru gospodăriile vulnerabile. Comisia va adopta, de asemenea, un cadru temporar privind ajutoarele de stat, care va oferi o flexibilitate suplimentară guvernelor naționale, inclusiv măsuri de urgență pentru a sprijini sectoarele economice cele mai expuse.

De asemenea, se are în vedere accelerarea trecerii la energia curată produsă pe plan intern pentru a înlocui petrolul, gazele și combustibilii fosili utilizați în transporturi. Până în vară, Comisia va prezenta un plan de acțiune privind electrificarea. Aceasta va include un obiectiv ambițios în materie de electrificare și măsuri de eliminare a barierelor din calea electrificării sectoarelor industrial, al transporturilor și al construcțiilor. Punerea rapidă în aplicare a Planului de investiții în transportul durabil este esențială pentru accelerarea introducerii combustibililor de aviație durabili.

Electrificarea trebuie să fie însoțită de o rețea adecvată scopului. Primii pași sunt asigurarea punerii în aplicare depline a legislației actuale și încheierea rapidă a negocierilor referitoare la pachetul privind rețelele europene. Maximizarea infrastructurii existente de energie din surse regenerabile este o altă acțiune. Retehnologizarea rapidă a parcurilor eoliene mari și a centralelor regenerabile, inclusiv a parcurilor eoliene offshore și a centralelor hidroelectrice, poate oferi rapid ajutorul suplimentar atât de necesar, notează sursa citată.

Comisia va prezenta, de asemenea, o propunere legislativă privind taxele de rețea și impozitarea, asigurându-se, printre altele, că energia electrică este impozitată mai puțin decât combustibilii fosili, a precizat Executivul comunitar.

La nivelul UE sunt disponibile resurse semnificative, cum ar fi cele din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (‘MRR’: 219 miliarde euro) și fondurile politicii de coeziune. În contextul crizei actuale, viteza și impactul sunt de o importanță capitală. Comisia va ajuta statele membre să utilizeze la maximum fondurile UE disponibile. Cu toate acestea, numai banii publici nu vor acoperi nevoile semnificative de investiții (660 de miliarde euro pe an până în 2030) pentru tranziția energetică. Prin urmare, pentru a mobiliza investiții private, Comisia a adoptat, în martie 2026, o strategie de investiții în energia curată. Comisia va organiza un summit privind investițiile în energia curată, care va reuni sectorul serviciilor financiare, inclusiv investitori instituționali majori, lideri industriali, dezvoltatori de proiecte și finanțatori publici, pentru a accelera finanțarea privată

‘Alegerile pe care le facem astăzi ne vor modela capacitatea de a face față provocărilor de astăzi și crizelor de mâine. Strategia noastră AccelerateEU va oferi cetățenilor și întreprinderilor europene atât măsuri de ajutor imediate, cât și mai structurale. Trebuie să accelerăm trecerea la energii curate, cultivate acasă. Acest lucru ne va oferi independență și securitate energetică și înseamnă că suntem mai în măsură să facem față furtunilor geopolitice’, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.