Comisia Europeană propune un acces rapid la unele fonduri din agricultură pentru sprijinirea fermierilor

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statele membre UE să obțină acces mai rapid la unele fonduri pentru agricultură, din bugetul UE pentru perioada 2028-2034, pentru a-i ajuta pe fermieri, înaintea întâlnirii unde se va discuta un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur, transmit DPA și Reuters.

‘Pentru a ne asigura că vor fi disponibile din 2028 resurse suplimentare pentru a răspunde necesităților fermierilor și comunităților rurale, propun ca statele membre UE, atunci când depun planul inițial, să aibă acces la până la două treimi din sumele care sunt în mod normal disponibile pentru evaluarea intermediară’, se arată într-o scrisoare a liderului CE adresată țărilor membre și Parlamentului European.

‘Este vorba de o sumă de aproximativ 45 miliarde de euro care poate fi mobilizată imediat pentru sprijinirea fermierilor’, a adăugat Ursula von der Leyen.

Ea a trimis scrisoarea înaintea reuniunii de miercuri a miniștrilor Agriculturii din statele membre pentru o ultimă rundă de discuții, în încercarea de a convinge Italia și alte state membre ezitante să semneze acordul.

Italia a salutat măsurile Comisiei Europene de a spori ajutorul acordat fermierilor, un indiciu că Roma ar putea renunța la opoziția sa față de acord.

‘Salut cu satisfacției decizia Comisiei Europene de a amenda, așa cum a cerut Italia, noul cadru financiar multianual propus, pentru a face disponibili încă 45 miliarde de euro în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) din 2028’, a declarat premierul italian Giorgia Meloni.

De asemenea, Comisia Europeană a anunțat marți că are ca obiectiv atenuarea temerilor fermierilor privind reducerile semnificative din bugetul UE, în contextul protestelor semnificative din sectorul agricol.

În prezent se desfășoară la Bruxelles discuții privind noul buget multianual pentru perioada 2028-2034. Comisia vrea să majoreze bugetul la aproximativ 2.000 miliarde de euro și simultan să îl reformeze: în timp ce există în prezent multe fonduri pentru Politica Agricolă Comună și fonsuri structurale, Executivul comunitar vrea să le consolideze într-un singur mare fond.

În acest context, fermierii ar urma să primească mai puține fonduri în viitor. Pentru perioada 2028 – 2034, fermierii vor beneficia de aproape 300 miliarde de euro, cu peste 20% mai puțin decât în bugetul din perioada 2021-2027.

Executivul UE, susținut de susținătorii acordului UE-Mercosur, precum Germania și Spania, încearcă să obțină o majoritate calificată a 15 state membre UE, reprezentând 65% din populația UE, necesară pentru ca Bruxellesul să semneze acordul cu blocul Mercosur, posibil chiar în data de 12 ianuarie.

Susținătorii spun că acordul cu blocul Mercosur, care a fost elaborat timp de 25 de ani și ar fi cel mai mare din UE în ceea ce privește reducerile tarifare, este vital pentru stimularea exporturilor afectate de taxele de import din SUA și pentru reducerea dependenței de China prin asigurarea accesului la minerale critice.

În condițiile în care Polonia și Ungaria se opun acordului, iar Franța îl critică, poziția Italiei va fi un hotărâtoare în ceea ce privește semnarea acordului. Un vot este așteptat vineri.