Comisia Europeană salută acordul privind modernizarea politicii de coeziune

Comisia Europeană a salutat, joi, adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a unor actualizări importante ale politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Aceste schimbări vor permite statelor membre și regiunilor UE să realoce fonduri către noi priorități strategice, sporind astfel investițiile în competitivitate, apărare, locuințe accesibile și durabile, reziliența în domeniul apei și tranziția energetică. Statele membre și regiunile care doresc să investească în aceste noi priorități vor beneficia de rate de prefinanțare mai mari, de până la 20%, pentru a contribui la accelerarea lansării și punerii în aplicare a proiectelor. În plus, aceste rate de prefinanțare vor crește și mai mult pentru programele care vor realoca cel puțin 10% din valoarea lor totală noilor priorități.

Fondurile reprogramate vor beneficia, de asemenea, de rate de cofinanțare mai mari din partea UE, cu 10 puncte procentuale peste ratele aplicabile, reducând astfel suplimentarea necesară provenită din bugetele naționale. În cele din urmă, sunt prevăzute condiții și mai favorabile pentru regiunile UE care se învecinează cu Rusia și Belarus, afectate negativ de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

‘UE investește masiv în cetățenii săi, pentru a-i sprijini pe tot parcursul vieții. Această actualizare a politicii de coeziune a UE va continua să îmbunătățească modul în care fondurile UE stimulează ocuparea forței de muncă, educația, incluziunea socială și multe altele. Aceasta ajută statele membre să investească în domenii precum învățarea pe tot parcursul vieții, reintegrarea persoanelor pe piața muncii sau sprijinirea copiilor aflați în dificultate. Modificările specifice ale evaluării la jumătatea perioadei fac ca politica de coeziune să fie mai flexibilă, mai reactivă și mai eficace – pentru a răspunde realităților actuale și pentru a pregăti mai bine Europa pentru a-și proteja prosperitatea viitoare’, a declarat vicepreședintele executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, citată în comunicat.

Modificările au fost propuse de Comisie în aprilie, în urma consultărilor cu statele membre. De îndată ce vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene, statele membre și regiunile vor putea să utilizeze noile flexibilități prin prezentarea către Comisie a unor modificări ale programelor lor de coeziune.