Comisia Europeană salută Codul de conduită pentru recenzii online fiabile privind cazarea turistică

Mai multe părți interesate din ecosistemul turistic al UE au făcut un pas important pentru a asigura recenzii și evaluări online fiabile ale hotelurilor și ale altor tipuri de unități de cazare turistică, prin aprobarea ‘Codului de conduită pentru evaluările și recenziile online pentru unitățile de cazare turistică’, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Inițiat de UE, Codul de conduită a fost creat în comun de părțile interesate din ecosistemul turistic, în special de furnizorii de servicii de cazare și de platformele online.

‘Recenziile online fiabile sunt esențiale pentru încrederea în turism. Prin acest nou Cod de conduită, ridicăm ștacheta în întreaga Europă, asigurându-ne că numai oaspeții autentici pot lăsa comentarii. Aceasta înseamnă informații mai clare, mai echitabile, mai fiabile, mai transparente și mai fiabile pentru toată lumea. Este o victorie pentru călători, o victorie pentru furnizorii de servicii de cazare turistică și un pas înainte pentru un sector al turismului mai rezilient’, a declarat comisarul pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

Noul Cod de orientări urmărește să asigure o mai mare transparență și fiabilitate a recenziilor online pentru consumatorii și întreprinderile din sectorul turismului. Această inițiativă va contribui la distincția dintre recenziile autentice ale oaspeților care au stat într-o locație cu experiență și cele ale celor care nu au făcut-o, făcând turiștii mai informați atunci când își rezervă vacanța.