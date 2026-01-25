Compania americană Chevron își pregătește revenirea în Libia, după semnarea unui memorandum

Compania Națională de Petrol libiană (NOC) a semnat sâmbătă un Memorandum de înțelegere cu compania americană Chevron pentru ca aceasta să își reia activitățile în Libia, unde a încetat să opereze în 2010, relatează agenția EFE.

Semnarea a avut loc în prezența lui Massad Boulos, consilier principal pentru afaceri arabe și din Orientul Mijlociu al președintelui american, Donald Trump, în cadrul Summit-ului pentru Energie și Economie, la care compania libiană Waha Oil Company a semnat, de asemenea, un acord pe 25 de ani, în valoare de 20 de miliarde dolari (17 miliarde euro) cu compania americană ConocoPhillips și cea franceză Total Energies.

‘Președintele vede valoarea ridicată a asocierii dintre Libia și Statele Unite. Mă trimite cu mesajul clar că SUA este pregătită pentru a ajuta Libia să aibă succes’, a declarat Boulos la inaugurarea Summit-ului, ce reunește, până luni, lideri ai sectorului public și privat local și internațional.

Premierul libian, Abdelhamid Dbeiba, a apreciat avansul asocierii cu Statele Unite ‘prin pași practici’, inclusiv cooperarea cu importante companii americane din sectorul energetic, printre care ConocoPhillips și Chevron.

‘Libia este un partenere economic cheie’, a indicat ambasada Statelor Unite la Tripoli, după semnarea acordurilor.

Acordul dintre Waha -filială a NOC-, Total Energies și ConocoPhillips vizează creșterea producției peste 850.000 de barili pe zi, de la peste 340.000 cât generează parteneriatul în prezent și prevede atingerea unor venituri de circa 376.000 miliarde dolari (317.000 miliarde euro).

Memorandumul de înțelegere cu Chevron va permite evaluarea unor noi oportunități pentru activitățile de explorare și dezvoltarea sectorului petrolier și al gazelor din țară.

Ministrul Petrolului și Gazelor din Guvernul de Unitate Națională (GUN), Khalifa Abdul Sadiq, a anunțat sâmbătă a doua rundă de licitații petroliere, după cea lansată în martie 2025, prima din ultimii 17 ani, după recuperarea unei relative securități în țară.

Libia, cu mari rezerve de petrol, dar a cărei producție a fost întreruptă periodic din cauza instabilității țării, începând cu 2011, speră să producă peste 1,6 milioane de barili la finele lui 2026, a transmis Saidq.