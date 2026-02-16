Un consorțiu condus de Chevron va căuta gaze naturale în apele din sudul Greciei

Un consorțiu condus de gigantul petrolier american Chevron a semnat luni acorduri exclusive pentru a căuta gaze naturale în sudul Greciei, acord care extinde prezența Statelor Unite în estul Mediteranei, informează Reuters.

Acordul încheiat cu Chevron și Hellenic Energy dublează suprafața maritimă a Greciei disponibilă pentru lucrări de explorare și este al doilea acord din ultimele luni care implică un gigant energetic american, în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să elimine treptat importurile de gaze din Rusia, iar SUA încearcă să ia locul Rusiei în rândul furnizorilor Europei.

În luna noiembrie a anului trecut, grupul petrolier american Exxon Mobil s-a alăturat companiilor Energean și Helleniq pentru a căuta gaze într-un alt perimetru offshore din vestul Greciei.

Acordul semnat luni permite Chevron să conducă căutările de gaze în patru perimetre, la sud de peninsula Peloponez și insula Creta, care se întind pe 47.000 de kilometri pătrați. Semnarea acordului vine după ce Chevron și Hellenic Energy, cea mai mare companie de rafinare a petrolului din Grecia, au câștigat anul trecut o licitație internațională.

Grecia, care nu are niciun fel de producție de gaze și se bazează pe importurile de gaze pentru producția de electricitate și acoperirea consumului intern, și-a relansat operațiunile de explorare de gaze după șocul prețurilor la energie din 2022, provocat de invazia rusească în Ucraina.

Uniunea Europeană își crește capacitățile de producție a energiei din surse regenerabile, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, dar a recunoscut că gazele naturale sunt necesare drept combustibil de tranziție, pentru a ajuta la stabilizarea rețelei atunci când energia eoliană și cea fotovoltaică, care au un caracter intermitent, nu sunt disponibile.

Parlamentul de la Atena va trebui să aprobe contractele înainte ca Chevron și Hellenic Energy să poată începe studiile seismice, în a doua jumătate a acestui an. Autoritățile elene au informat consorțiul că are la dispoziție cinci ani pentru a identifica potențiale zăcăminte recuperabile și că orice foraj de testare nu va avea loc înainte de 2030-2032.

În paralel, firmele Exxon Mobil și Helleniq au și o altă licență pentru a căuta hidrocarburi în alte două perimetre adânci la sud de insula Creta și evaluează datele seismice înainte de a demara forajele de explorare acolo.