Chevron este interesat de achiziționarea activelor Lukoil din Irak

Ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul-Ghani, a discutat luni evoluțiile din sectorul energetic din Irak cu o delegație a gigantului american Chevron, care și-a exprimat interesul în achiziționarea participației deținute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West Qurna 2, care este cel mai valoros activ al firmei rusești, informează site-ul IraqiNews.com și agenția de presă irakiană Shafaq.

Statele Unite și Marea Britanie au impus în octombrie sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft – în urma invadării Ucrainei.

Administrația Trump a autorizat săptămâna trecută derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancțiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei în Ucraina. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, tranzacțiile cu benzinăriile Lukoil sunt autorizate până la 29 aprilie 2026, în ideea de a evita penalizarea clienților și furnizorilor lor și cu condiția ca veniturile să nu fie transferate în Rusia

În timpul întâlnirii de la Bagdad, cele două părți au analizat posibilele strategii pentru îmbunătățirea sectorului petrolului și gazelor din Irak, se arată într-un comunicat al Ministerului irakian al Petrolului.

Săptămâna trecută, surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că ExxonMobil a abordat Ministerul Petrolului din Irak, exprimându-și interesul în achiziționarea participației majoritare deținute de Lukoil în West Qurna 2.

Acest zăcământ produce 480.000 barili pe zi (bpd), sau aproape 10% din producția totală de țiței a Irakului, și are rezerve recuperabile de peste 13 miliarde barili.

Discuțiile vin după ce Guvernul irakian a intervenit pentru a plăti salariile angajaților de la West Qurna-2.

Orice scădere a producției sau a exporturilor de la West Qurna-2 afectează piața petrolieră globală, acest zăcământ fiind responsabil pentru aproximativ 0,5% din aprovizionarea cu petrol pe plan mondial.

West Qurna-2 ar urma să sprijine obiectivul Guvernului irakian de a majora producția la opt milioane barili pe zi până în 2027.