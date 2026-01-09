Ivan, despre eventualitatea preluării activelor Lukoil de către Chevron: Ar fi un semnal extrem de bun și pozitiv

Reintrarea companiei americane Chevron în România, în cazul în care ar prelua activele Lukoil din țara noastră, ar fi un mesaj politic, strategic și regional foarte bun din partea SUA, consideră ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘Cred că ar fi un mesaj politic, strategic, regional foarte bun din partea SUA. Eu sunt subiectiv, dar chiar cred că România este cel mai bun partener al SUA în întreaga Europă Centrală și Est. România are o poziție geostrategică extrem de importantă, un istoric foarte serios cu Statele Unite ale Americii, și cred foarte mult că trebuie să jucăm principalul rol atât în coridorul vertical, cât și în reconstrucția Ucrainei. Iar acest lucru se face doar în parteneriat cu actuala administrație de la Washington și ar fi un semnal extrem de bun și pozitiv și m-aș bucura foarte mult să vedem statul american prezent mai mult, cu investiții foarte mari în România, și fac tot ce ține de mine ca să ca să ajungem acolo’, a răspuns Ivan, întrebat care este opinia sa referitoare la posibila reintrare a Chevron în România.

Financial Times a scris, miercuri, că firmele energetice americane Chevron și Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde de euro) pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului rus Lukoil, afectat de sancțiuni.

Oferta vizează rafinăriile companiei ruse și peste 2.000 de benzinării din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv rafinăria Burgas din Bulgaria, și diverse antrepozite fiscale.

Tranzacția ar urma să aibă sprijinul potențial al administrației Trump, care a permis companiilor americane să negocieze cu Lukoil până în 17 ianuarie.

Dacă tranzacția se va realiza, Chevron și Quantum Energy Partners intenționează să împartă între ele întregul portofoliu extern al Lukoil. Această structură a acordului pare să aibă sprijinul potențial al administrației Trump, a precizat Financial Times citând surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Și alte companii, printre care ExxonMobil, Chevron, Carlyle Group, Midad Energy și MOL sunt interesate de activele internaționale ale Lukoil.

Statele Unite și Marea Britanie au impus în octombrie sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft – în urma invadării Ucrainei. Ulterior, Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil.

După impunerea sancțiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producția globală de petrol în Rusia și în străinătate și a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaționale, care produc 0,5% din petrolul global și a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declarațiilor contabile din 2024.